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冰淇淋配色太夢幻！　宜倫家居Scoop打造公主風睡房

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▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲iloom家居推出新系列Scoop，充滿夢幻公主風。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓居家品牌 iloom 宜倫家居，近年在台灣主打設計與安全性 2 大訴求，打動許多內心隱含可愛基因的父母捧場，近期再推出旗下最新系列 Scoop，以冰淇淋的甜美色調帶出夢幻氛圍，連大人看到也融化！適逢怡倫家居歡慶登台周歲生日，即起至 2020／1／19，推出全系列商品單筆消費滿 3,000 元現折 100 元優惠。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

來自南韓的宜倫家居以自成一格的可愛設計，搭配多種巧思收納，受到不少家長歡迎，品牌主打環保無毒、安全信賴及風格品味 3 大核心元素，近期再推出與南韓同步的全新孩童成長型家具「Scoop」、「Eddi Kids」、「Roy Mono」、「Dana」系列，從幼兒時期、學齡期間一直到求學階段全部囊括，帶給消費者更多選擇。

Scoop 系列以冰淇淋一般充滿甜蜜氣息的氛圍為概念，營造出溫暖感，引導孩童養成獨立睡覺的習慣，適合3~6歲的兒童，圓角設計的隔板及護欄讓小孩不會因為碰撞而受傷，多樣化的層板隔間不但能提供充足收納，還能讓小孩自由妝點自己的空間。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲Scoop系列，主打孩童的甜蜜睡房。

Eddi Kids 系列則以多樣化的衣櫃及收納櫃見長，三層角櫃、塑鋼窄櫃以強化在角落、畸零與狹小空間的運用，大象桌還可根據孩子成長調節高度使用；Roy Mono 與 Dana 則以學生房為設計架構，以不同的風格與機能性展現生活品味。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲Eddi Kids系列以多樣化的衣櫃及收納櫃，擴大房內的收納空間。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲Roy Mono系列以單一的灰階色調與簡潔幹練的設計，營造時尚的學習空間。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲DANA系列符合青少年多變化的生活方式，在房間內構築以興趣愛好及休憩空間完美結合的小小個人工作室。

台灣怡倫家居總經理咸喆又 Mr.Ham 表示，台灣消費者與南韓當地消費習慣很相近，不會一昧的追求便宜價格，而是先以安全性與品質為優先，在這個少子化的時代，父母對於居家材質的品質要求都有嚴格標準，其產品都是以環保無毒的 E0 板材製成，在設計上都有柔軟的防護膠條，可兼具無毒、安全、防撞 3 大安全保證，目前以兒童床與書桌為最熱銷產品。

▲iloom家居推出新系列。（圖／宜倫家居提供）

▲iloom 怡倫家居 GROUND 親子床。

業者表示，即起至 2020／1／19，推出全系列商品單筆消費滿3,000元現折100元優惠，可累計。另活動期間 VIP 推薦好友購買指定床組並出示專屬的「好友推薦集點卡」，VIP 即可獲贈 500 元商品抵用券。

關鍵字：

iloom, 宜倫家居, 居家, 孩童家具, 家具, 公主風睡房
fashion.net

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