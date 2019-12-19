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喝咖啡連杯子也吃掉！紐西蘭航空把餅乾變容器　美味度大增還減少垃圾

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@airnz、@nzinmexico

現在環保意識高漲，吸管、塑膠袋等消耗品都要盡量避免使用，於是紐西蘭航空（Air New Zealand）決定試著改用可食用的杯子，來減少飛機上消耗的紙杯。它們與當地商家twiice合作，推出用餅乾製成的杯子來盛裝咖啡，看起來比用紙杯裝更好喝，以航空公司的預估來看，一年還可以減少800萬個紙杯的浪費。

▲餅乾杯子。（圖／翻攝自IG@airnz）

紐西蘭航空與當地商家twiice合作，推出了這款可食用的杯子，它是用香草口味的義大利脆餅（Biscotti）製成。這種義大利脆餅是一種超級硬的杏仁餅乾，本來就不是拿來單吃，而是要沾著咖啡或葡萄酒食用，因此選它來當裝咖啡的杯子，再適合不過了。它標榜絕對防漏，拿來裝咖啡大可不必擔心～

以航空公司的統計來看，一年平均用掉800萬個紙杯裝咖啡，無形中也製造了很多垃圾，如果杯子可以直接吃掉，能減少廢棄物、對環保盡一份心力。餅乾杯子除了裝咖啡還能裝冰淇淋，看起來就像一道甜點，美味度大增！但餅乾成份含有蛋、奶類、麩質和果仁，素食者和會過敏的人可要多加注意。

▲餅乾杯子。（圖／翻攝自IG@airnz）

其實這種餅乾杯子並不是第一次出現，先前日本的咖啡廳RJ Cafe 就推出過超環保的「Ecopresso」。他們一樣是使用厚厚的硬餅乾當杯子，在裡面裝入Espresso咖啡等多種飲料，真的很有創意又能減少杯子的浪費，而且還讓咖啡看起來更好喝，好想直接把杯子吃光光！

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關鍵字：

咖啡, 杯子, 可食用杯子, 餅乾, 航空
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