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「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

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▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲30歲後，有些事要知道。（圖／unsplash）

編輯／借借

30歲正是要邁入成熟大人的年紀，無論在職場或人生上，準備好要做下重要決定的時刻，你需要知道這些提醒，才不會繞上不必要的遠路。

「對不會感激的人，不要浪費時間」
無論原因為何，在人生中總會看到這種人，而且機率很高，他們對於你的幫助或是善意提醒，不會流露任何感激之情，甚至連基本的尊重都不給，若你有覺察的能力，請你用平淡的態度與他們相處，但不要再他身上浪費任何時間，當然，愛情也是。

「時間比錢貴1萬倍」
能夠有能力用錢解決的事，不要拿時間去換，更不要拿人情去換，這2項都比金錢還要更加珍貴，請有能力的好友幫忙，即使交情不錯，也要為了他的專業付費，「人情是走投無路的時候才能用的」，不要老用人情跟時間去換錢能解決的事。

「不會因為你比較老，就給你比較多薪水」
社會是現實的，30歲後還只能做20歲的事，就別想升官發財，隨著年紀越大，體力拼搏的實力也會越來越差，技能跟人脈這種要靠經驗累積的東西，才是你最大的談判籌碼，整天只想著混，到最後會吃到苦果。

▲職場婦女,媽媽,女性,女強人,職場,產假。（圖／翻攝自pixabay）

▲人脈跟技巧是需要工作經驗累積的實力。（圖／unsplash）

「除了問對錯，也要考量利弊」
生活很多東西其實不是非黑即白，很多都是以價值觀來衡量，除非是牽扯到道德問題，看一件事情不要只問對錯，而要想想「利他」跟「利己」的部分。

「再爛的人，都有一套生存之道」
很多人看不爽自己的主管，認為「這麼廢的人還想來管我」、「這種爛人居然還能步步高升」，或許你不欣賞對方的做事風格，但不要太過於憤怒，觀察他的生存之道或強項，即便是很會拍馬屁也能讓你長見識。

▲▼同事,辦公室,職場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不要急著否定別人，盡量找出他的優點。（圖／unsplash）

「吃苦不是最難的，慷慨分享更難」
在困境中要讓一群人克服萬難，咬牙吃苦完成一件事，其實是很容易的，但在沒有共同敵人之後，要慷慨分享成果，才是最困難的，讓大家都居功，不要只想到自己。

「讓自己變得沒內涵，不要怪別人」
時間跟精力會越來越少，賺來的錢花在出國、吃美食、享樂無可厚非，但充實自己也是必要的，因為內涵會為你贏得別人的尊敬與敬佩，還有真正的成長。

▲兩性,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲不要忘記充實自己的內涵。（圖／PAKUTASO）

「找到自己適合的風格，才能有真正的自信」
喜歡什麼樣式的衣服、食物、旅行方式，自己要清楚明白，不要猶疑不定只會跟風，自己都不知道什麼樣的決定會讓你快樂，就很容易跟著別人的價值觀走，無法找到自信，更無法堅強。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
fashion.net

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