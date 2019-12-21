心痛扭蛋機10大殘酷語錄：單身是一種選擇，只不過不是我選的

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最近心痛扭蛋機超夯，沒有扭過至少也聽過，原因就在於，扭出來的紙條，藏著很多平常不忍心說的話，也讓網友們笑中帶淚，然而人生就是因為殘酷，才會擁有共鳴，一起來品味。

1.「單身是一種選擇，只不過不是我選的」

單身族看到這句話應該會淚崩，怎麼一個人的冬天那麼冷呢！

2.「純友誼還是存在的，長得愈醜，就愈純。」

所以別再懷疑純友誼了，真的有純到不能再純的友誼。

3.「年輕人嘛，現在沒錢算什麼，以後沒錢的日子還多著呢」

怎麼看完默默流淚？

4.「如果你覺得每天都累得跟狗一樣，那你真的誤會了，狗都沒你那麼累」



真的發現狗沒有人那麼累，下次別再說自己累得跟狗一樣了。

5.「當你覺得自己窮、醜、一無是處的時候，別絕望，至少你的判斷是對的。」

心痛扭蛋機真的很中肯，（喂！沒有啦）大家還是要對生活充滿期望！

6.「你的醜，跟胖不胖無關」

常常聽別人說，我胖沒關係，你瘦下來還是醜啊。

7.「小時候覺得咖啡苦，現在每天喝咖啡，因為過日子更苦。」

這句話有洋蔥，日子的確比咖啡苦多了。

8.「特別能吃苦這五個字，好像只能做到前面四個」

雖然特別能吃不算什麼優點，不過能吃也是福啊！

9.「自拍這種東西3分天註定，七分靠濾鏡」



歡迎大家送給身邊的好姐妹們，誰是靠濾鏡活下來的人？

10.「今年聖誕節自己過嗎？沒關係，明年也是」

快到聖誕節了，小編知道單身族很多，一個人的確很辛苦，不過沒關係，明年可能也是一樣單身噢。

心痛扭蛋機表示日文部分因為一開始就是以廢文出發，所以是直接用Google翻譯，若有不正確的語法，還請大家多指教。

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