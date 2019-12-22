綠茶「加料」燃脂率激增6倍　多些滋味反而還更瘦

▲無糖綠茶可幫助瘦身，加料效率更好 。（圖／資料照）

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很多人怕胖選擇無糖綠茶，不但比有糖飲料更健康，還能去油解膩，許多分析報告顯示，每天喝超過600ml的無糖綠茶，可幫助瘦身，但綠茶「單調的滋味」，常常讓很多人敬而遠之，現在有日本研究顯示，在綠茶中加進3種好物，不但可增加兒茶素吸收，還能大幅提高燃脂率。

成人一天喝約3杯綠茶，約可攝取1080mg兒茶素，提升體內褐色脂肪活性，加速分解白色脂肪，達到瘦身效果，現在有新研究發現，加入3種食材，能比「原味」更促進血液循環、加速代謝，而且多些滋味，更容易入口。

▲想燃脂不妨多喝綠茶，記得不要加太多糖與奶精 。（圖／pixabay）

檸檬

加入檸檬可以大幅提升兒茶素的吸收率，幫助身體吸收約6倍的兒茶素，不但消化脂肪更有效率，檸檬中的抗氧化成分，也能協助身體越來愈年輕。

▲檸檬也能幫助抗氧化 。（圖／pixabay）

肉桂

肉桂本身有促進血液循環的作用，一杯加進約3公克的肉桂粉，能加速循環代謝，不過許多人可能對肉桂搭配綠茶的苦味無法接受，此時可以加入一點點冰糖，有沖淡苦味的效果。

▲肉桂促進血液循環 。（圖／pixabay）

梅乾

梅乾中的酸味能提升肝臟機能，此外梅乾本身則有整腸的功效。

醫師建議綠茶中仍含有咖啡因，一天不宜飲用超過1.5公升，在運動前飲用能幫助燃燒脂肪，但飯後最好隔2小時再喝，避免阻礙鈣質與鐵質吸收。