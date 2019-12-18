朴信惠低溫也堅持冷風吹髮　冬季護髮4招請筆記

▲朴信惠冷水沖洗當作最後一道手續，達到頭皮收斂緊緻功效。（圖／翻攝自IG/ssinz7）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天氣越來越乾冷，血液循環變慢加上乾燥等因素，讓頭皮也更容易出現發癢、敏感等問題，嚴重甚至導致落髮。為了幫助大家渡過漫漫冬日，頭皮養護專家《呂Ryo》也特別整理了四招養護秘訣，快點筆記！

別吃太多重口味食物

很多人到冬天喜歡吃麻辣鍋或重口味食物，但其實過度刺激的食物容易讓交感神經興奮，使頭皮出油，導致油水失衡。建議大家冬天也可以補充黑豆、芝麻等養髮食物，飲食均衡讓頭髮長得更好。

▲水溫是決定髮質關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

避免用過熱的水洗頭

冬天天氣冷，是不是常常忍不住使用熱水洗頭呢? 過熱的水容易傷害頭皮，使頭髮容易脫落，用溫水才是養護頭髮最正確的方式！擁有一頭烏黑長髮的《呂Ryo》代言人朴信惠也曾提到，她在冬天時也堅持使用溫水洗髮，並用冷風吹髮，來避免頭皮受到傷害喔。

▲挑選洗髮精就像選擇臉部保養品，對症下藥最重要。

洗髮精也要換季

保養品要換季，洗髮精也要跟著冬天頭皮狀況轉變調整！冬天如果有頭皮乾燥問題，可選擇保濕型洗髮精，針對冬季掉髮問題養髮，則可選擇養護型洗髮精，依照頭皮狀況需求更替，別傻傻一年四季總是一罐用到底。

▲勤做養護，能讓髮質改善看得到。

定期進行居家頭皮養護

除了慎選洗髮精外，《呂Ryo》頭皮養護專家也建議可以使用呂滋養韌髮四步驟每週進行2-3次居家頭皮護理。先以頭皮深層清潔液清理頭皮角質後，再使用蔘層髮膜養護髮絲、補充髮根養分，避免冬季打結問題，以及減少頭髮被扯下的機率。最後也別忘使用頭皮精華液按摩頭皮，增加血液循環，強韌髮根。

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