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4點教你學會正確社交　人際學專家：晚上10點後的聚會零價值

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▲女孩。（圖／翻攝PEXELS）

▲你喜歡將聚會約定在幾點呢？（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

人脈就是資源，拓展自己的人脈，在人生某些時刻總會產生重要的影響，不需要認識的多深，即使是在朋友圈邊陲地帶的人，未來都有可能成為你人生中的貴人。「泛社交」的交往關係，雖然在情感層面上不值一提，但仔細想想其實每個人一天的生活中約有1/3的時間是與泛泛之交相處。

▲▼友情,友誼,同事,同學。（圖／翻攝PEXELS）

▲每個人一天中有1/3的時間與泛泛之交在一起。（圖／翻攝PEXELS）

畢業於復旦大學管理系的資深人際學專家高永，在新書《弱連結：99%的成功機會都來自路人》指出每個人都應該經營生活中的「弱關係」，雖然是生活中的路人甲，但卻能擴大你的人際格局。但是進行社交行為，有一些方法，比如說深夜10點後的社交，他認為通常是無用的。

▲▼深夜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲深夜的社交行為通常是無用社交。（圖／翻攝PAKUTASO）

至於為何經營與「路人甲」的關係能拓展格局，他認為有時候位處「強關係」的人，由於親近熟悉，其實某方面來說也限制你的人際交往。以職涯發展來說，有時候反而能從與你保持「泛泛之交」程度交往的人得到推薦。

▲▼友情,友誼,同事,同學。（圖／翻攝PEXELS）

▲常與「強關係」人們相處，某方面來說限制了你的人際交往。（圖／翻攝PEXELS）

高永指點人們經營「泛社交」關係有4大重點，想要擁有正確的社交，要從以下4點著手。

【1】不要妄想通吃：沒有人可以在每個場合中受到廣大歡迎，要經營屬於自己的正確的社交圈，首先要優先考慮與自己職業有直接或間接相關的的社交平台，有利於你在短時間內獲得業內前輩、專家的指導，得到某些稀有資源。

▲▼女孩。（圖／翻攝PEXELS）

▲別以自己為中心，自認為在所有場合都應該如魚得水。（圖／翻攝PEXELS）

【2】選對年齡層：如果你年僅20歲，要兩點要記得，第一：儘量加入比你大的社交網，與成熟人士建立連結；第二：儘量不要與四十歲以上的人結成強關係。

人們常常會有錯覺，越早認識成功人士有助於自己的成功，但其實20歲就混在這樣的社交圈中，可能會失去自己本該向上蓬勃發展的活力。選對年齡層，有助於提高自己的競爭力與成長的速度。

▲▼友情,友誼,同事,同學。（圖／翻攝PEXELS）

▲別太早與年長者形成「強關係」，不利於自己的未來發展。（圖／翻攝PEXELS）

【3】契合但有區別的價值觀：如果你是70後，你只認同70後的價值觀，所有的人會一起形成小型的封閉社交網。價值觀的隔閡與孤立不會帶來任何好處，因此要跟與自己價值觀有所區別的人交往，但又要是能聊下去的人，如此一來才能開拓視野。  

▲▼友情,友誼,同事,同學。（圖／翻攝PEXELS）

▲除了與自己價值觀接近的人交往，也需要多多與不同價值觀、但能認同的人接觸。（圖／翻攝PEXELS）

【4】合適的時間：任何晚上10點後才結束的聚會都零價值。這意味者個群體沒有克制與理性的規劃，別加入深夜聚會，它不會增加你有去的遊歷更沒有意義，且很大的機率「交錯人」。好的社交活動以下午為佳。

▲▼友情,友誼,同事,同學。（圖／翻攝PEXELS）

▲下午的聚會比較多是「有用社交」。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

社交, 朋友, 弱關係, 高永, 弱連結, 三采, 人際關係
fashion.net

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