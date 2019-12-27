簡單測驗「你是誰」找出潛意識內的自我　活出最好的自己

文／蘇絢慧 圖／翻攝PAKUTASO

「人格原型」是指我們內在之中，都存在著集體潛意識所形塑的人格面貌或版本，導引我們活出某些特質、鍛鍊出某些能力，也從歷練中學習身而為人所該面對的成長課題及任務。





從榮格的理論來了解，「人格原型」存在於跨人類種族、文化的集體潛意識之中，並以本能、直覺而衝動的方式出現。在我們未意識到之前，我們的潛意識都含有這些人格原型的存在。這些集體潛意識的人格原型包含了社會文化和歷史習俗的內涵，也具有某些宗教或神話的隱喻。此理論所涵蓋的面向和層次包羅萬象、博大精深，兼具東西方的神學及哲學發展基礎。

人格原型，是一組含有固定思維、情緒感受及行為特徵的模組，透過「人格角色」的呈現，影響著我們對生活的適應力，及遭遇的問題和情境。 而每一組人格原型裡，都含有每個原型獨特的主導情緒，及為個體帶來的生命課題。若是面對、學習、歷練及轉化負面的力量（傷痛及陰影），則我們便會朝向下一個人格原型的任務走去，向上提升。

請試著想像，當你進入了一個間新就職的公司，面對一個新崗位的任務，一定會有摸索期和不安全感反應，例如：焦慮、恐懼、擔憂、緊張⋯⋯等。

因為人類是非常需要安全感的動物，很害怕危險出現或是非預期狀況發生。但是，如果你在不同的人格原型階段，需要學習及面對的不同人生功課，那麼這樣的一個情境，可能會刺激你產生屬於你人格原型的特有反應，以及一組思考、情感和行為的模式。

若你現在處於「天真者」原型：

在工作時，你會完全不加以懷疑，認為這個新就職的公司裡，所有人都會來幫助你、支援你、照顧你。這公司的人都是好人，因為你相信天下的好人多的是，而且你會告訴自己必須相信別人，別人的交代都要認真地聽，他們都是為你好的。你可能會認為公司的大老闆或是主管，應該是一個非常照顧員工、下屬的大家長，會為你所待的公司，給予最貼心的關心照顧，也會體恤你剛剛到公司就職，而給你許多時間及空間學習。為此，你充滿了期待和熱情，總覺得透過這個工作，會讓你進入一個溫暖的大家族，成為這家族備受照顧、呵護的老么。

若你現在處於「孤兒」原型：

在工作時，你會對一切的訊息和他人都交代，充滿不安和懷疑，你就彷彿誤入叢林的小白兔，覺得一切都是未知。不僅未知，你還會有一種感覺，覺得這是充滿危險、欺騙、背叛和出賣的環境，因此你對於接觸到的人同事或主管，皆有一種不放心，認為他們在背地裡，正在評論你，而且是偏向負面的評論。你會不自主地認定他們正在輕視你，可能由於你沒有家世背景，可能你條件不夠優秀，總之在這個人格原型階段裡，你會有擺脫不了的自卑感，也會覺得自己爹不疼、娘不愛，更是叫天天不應，讓你內心既疲憊又無助。

如果，你覺得自己在新公司裡的處境，很像前兩個人格原型狀態，基本上，你是處於還未正式接觸真實世界的人格原型。前者的天真者原型是天真浪漫，懵懂無知；後者的孤兒原型則是從天堂墜落，驚嚇過度，不知怎麼在這世界生存。

這兩個人格原型，若是在第一回合的轉化期，我們更可以大膽估計你還未真正地進入社會，即使你已經有一兩個工作經驗了，但你對這世界的觀點、認知想法和情感反應，都停留在「拒絕清醒，抗拒現實」（天真者）的狀態，不然就是遭遇了「天崩地裂、從五重天墜落」的際遇，元氣魂飛魄散，四分五裂，還沒有從受傷和驚嚇中，復元，而停留在「孤兒」心靈狀態。

若你現在處於「流浪者」原型：

你的主要反應會是，無法融入這個新的公司或者新的崗位。你會覺得和這個環境的人事物，有種莫名的格格不入感覺。孤單或是孤獨感，都會比過往的任何時間來得更明顯而強烈。

甚至不用太久的時間，你就會開始疑惑自己是不是不屬於這裡，這或許不是能力的問題，而是在心裡的情感層面，你會覺得無法和其他人連結及親近，同時也覺得所從事的事情，自己並沒有太多興趣。

慢慢地，你就會開始想要離職換工作，或者思考自己如果離職，只有自己一個人應該要做些什麼？或許心中還會暗自渴望著：如果可以遠離人群，遠離責任義務，可以清悠點，那該有多好啊？

若你現在處於「鬥士」原型：

這份新工作將會為你帶來前所未有的振奮感。

這麼說好了，對走在鬥士人格原型任務的人來說，他會有一種感覺：「我必須要做些什麼」。這是呼喚他心中的意志及勇氣的機會，令他躍躍欲試；不論是改革、創新、建立些什麼新的思維、突破過往舊有的框架，都讓「鬥士」的人覺得「必須由我來」「捨我其誰」的充滿熱血和戰鬥力。

甚至可能越挫越勇，但也可能因為挫折和挑戰跨越不了，而變得憤世嫉俗，懷恨抱怨，心中特別會出現看不慣社會、組織中的弊端或陳年老舊制度的包袱。

所以，若你正在面對「鬥士」的人格原型任務及考驗，你會像一個革命者，或像一個推翻舊窠臼的英雄，一直處於抗爭狀態中，或是必須真實學會面對現實；不論是現實的殘酷，還是現實的利益衝突，都是你必須勇於面對、磨練，累積應對的實力。

若你現在處於「殉道者」原型：

在這個新的工作職務或崗位中，你會以自我犧牲的態度，以使命感自我要求，要自己盡心盡力、鞠躬盡瘁。你不太會意識到自己也是「人」，在體力和時間上都有所限制，你會義無反顧地把公司的事當成自己的事，把同事們的需要和情緒，都視為你自己必須照顧或滿足的。

很快地，不論老闆主管或是同事，都會交辦更多更多的事務給你，到後來你會發現你自己的事都延遲沒做，卻一直在完成別人交代的事情，或一直在幫別人處理爛攤子，做擦屁股的事。

在這一個職位上，你會從很被人需要，慢慢地覺得被掏空，甚至後來發現，身體開始發出警訊，你覺得自己的生理機能正在快速崩毀中。

若你現在處於「魔法師」原型：

在這個新的工作職務或崗位中，你會感覺如魚得水，這幾乎是你夢寐以求的工作及環境，雖然偶爾你有一些恐懼，擔心自己無法勝任，但大部分的時間，你幾乎可以感覺到「心想事成」的奇妙，例如：有什麼樣的機會，或是什麼樣的計畫，都能順著自己的計劃有所成就或達成。你幾乎每一天都抱有新的期待、新的願望，你想要和公司一起帶來新的輝煌成績，想要和你的團隊創造共好，也要貢獻給這個世界更好的可能性。

點此測出你目前的人格原型

【書籍推薦】

★書名：成為自己的內在英雄：6種人格原型，認識「我是誰」，活出最好版本的自己！

★作者：蘇絢慧

★出版社：三采

★出版日期：2020年1月3日

★建議售價：新台幣340元