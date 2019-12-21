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陳意涵5點起床做瑜伽　養出「不科學體態」詳細方法大公開

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▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲陳意涵是演藝圈有名的運動狂熱份子，超愛運動。（圖／翻攝陳意涵微博）

編輯／魚仙　

陳意涵，體脂最低曾只有10，孕期更僅胖6公斤，被外界認為超級不可思議，但從她本人的角度來看，她只不過是正常的生活、正常的運動，維持運動習慣、吃健康的食物，自然而然一直都是瘦子一枚。對於陳意涵來說，減肥從來不是困擾，而最近她也在個人《知乎》帳號分享自己維持身材的秘訣。

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲陳意涵天天早起做瑜伽，即使前一晚喝多了也一樣維持這個習慣。（圖／翻攝陳意涵微博）

陳意涵認為，想要瘦就要動、吃健康的食物。不吃晚餐、吃減肥藥等速效減肥法，救得了一時救不了一世，因此她難得詳細分享自己維持身材的觀念給粉絲們。做到以下4點，能讓妳與瘦子的距離更近一點。

【1】早睡早起，每天運動

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲陳意涵分享早上約5～6點就起床，第一件事就是做瑜伽。（圖／翻攝陳意涵微博）

【2】早上5點起床晨練瑜珈

陳意涵是有名的運動狂熱份子，連懷孕時也挺著大肚子跑步。她分享，「因為真的熱愛運動，所以把鍛鍊當成生活的一部分。」不會覺得特別辛苦。

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲陳意涵除了以瑜伽開始每一天外，跑步也是她很愛的項目，懷孕時挺個肚子也去跑。（圖／翻攝陳意涵微博）

【3】不要把「減肥」掛在嘴邊

陳意涵認為這樣做會讓一起生活的人很痛苦。

雖然確實有些減肥分享會教大家把「正在減肥」這件事讓身旁朋友都知道，為妳減肥大業助力，但陳意涵的說法確實也是另一面向，別掛在嘴邊會讓與妳一起生活的人能活得更輕鬆，自在做自己想做的事、吃自己想吃的東西，但一方面妳自己的克制力也要很好。

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲跟老公一起生活的陳意涵分享，不要把減肥掛在嘴邊，會讓一起生活的人很痛苦，自己行動起來更重要，比方說她坐月子時就在月子中心開始做瑜伽了。（圖／翻攝陳意涵微博）

【4】認真檢視每一餐

陳意涵是三餐都需要吃飽的人，但只吃「食物原型」，不吃過度加工的食品。她分享，吃太多加工食品，身體要花更多時間去代謝加工品，因此會讓人更懶得運動。

▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲陳意涵餐餐吃飽，但很重視吃好的食物，而非加工食品。（圖／翻攝陳意涵微博）

想要瘦，就要動，是陳意涵的核心思想，她分享「你常年讓妳的身體）偷懶，就需要更多時間去叫醒它們，讓它們知道什麼是好的食物，以及什麼時候要代謝才能更好的工作。」

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▲▼陳意涵。（圖／翻攝陳意涵微博）

▲長年讓身體偷懶，是要加倍奉還的喔！（圖／翻攝陳意涵微博）

關鍵字：

陳意涵, 跑步, 健身, 體脂, 重量訓練, 重訓, 減肥
fashion.net

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