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風．LUXURY／007愛的海馬300米潛水錶進化　站穩經典地位

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▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，Sedna™金錶殼 搭橡膠錶帶款689,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近年來是各品牌的大熱門，而提到經典，瑞士名錶歐米茄（歐米茄）海馬300米潛水錶，必定榜上有名，自1993年問世以來，不但是007電影裡詹姆士龐德的亮點行頭，戲外也持續進化，今日新款搭載瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）官方認證的大師天文台機芯，代表高抗磁、極精準，加上豐富的款式，繼續譜寫潛水錶傳奇。

▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲1993年法國籍Roland Specke締造深達80米的活水自由潛水世界紀錄，手腕上是歐米茄海馬專業潛水300米腕錶。

海馬系列最早出現於1948年，1957年防水提升至300米，但真正立下潛水錶規格的是1993年問世錶款，配備旋轉錶圈、錶冠護肩、夜光等，當時法國籍自由潛水好手Roland Specker，佩戴此錶在納沙泰爾湖（Lake Neuchhatel）創下80米的活水自由潛水世界紀錄，證明其耐用性。

▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲2000年彼得布萊克爵士成立布萊克遠征隊基金會進行科學研究，成員均戴海馬潛水300米腕錶。

▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲海馬潛水300米腕錶入鏡電影《007首部曲：皇家夜總會》。

而歐米茄1995年起與007電影的合作，讓詹姆士龐德在《黃金眼Golden Eye》首度戴上海馬300米潛水錶，將聲勢推向頂點；而將於明年4月上映的第25部詹姆士龐德系列官方電影《007：生死交戰》，第5度也是最後一次扮演007的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），再度戴上瑞士名錶歐米茄海馬300米腕錶上陣，此版本是他與電影團隊、品牌一同討論設計的限量版特務錶。

▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲丹尼爾克雷格第5度演出詹姆士龐德，戴限量版潛水錶。（圖／翻攝OMEGA IG）

風靡26年的海馬300米潛水錶持續壯大陣容，近期推出錶徑42mm的藍色陶瓷配上Sedna™ 金、白色陶瓷搭配不鏽鋼材質的三針日期自動錶，以及錶徑44mm的8款計時碼錶，面盤均保留標誌性的波浪圖案，錶鍊配備專利的「齒杆式延長折疊錶扣」可延長錶帶，內在採用METAS認證大師天文台機芯，站穩明星潛水錶地位。

▲▼OMEGA歐米茄 。（圖／公關照）

▲雙色計時盤的海馬潛水300米系列計時腕錶不鏽鋼款，243,800元。

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 潛水錶
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