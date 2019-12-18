自然薄透底妝的關鍵4步驟！彩妝師指點：妝前這一步不能省

▲只要掌握關鍵4步驟，就能輕鬆打造自然薄透的完美底妝。（圖／翻攝IG@1993kg、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導

明明買了網路好評的底妝品，為何用起來厚重又卡粉？喜歡自然妝感，但臉上瑕疵遮不住？想擁有自然感透亮美肌，到底該怎麼做？你是不是也有這些底妝困惱？想要自然薄透的完美底妝其實也不難，專業彩妝師指點，只要好好運用上妝工具搭配關鍵4步驟，不論乾肌人或油皮人，都能打造出宛如天生的透亮美肌。

Step 1：保濕妝前乳潤澤肌膚



想擁有透亮完美的底妝，除了妝前保養不能偷懶外，在上粉底前，先用妝前乳潤澤、柔軟肌膚，不僅能避免卡粉，還能幫助後續底妝更服貼、提升持妝效果，尤其是乾肌人或氣候較乾燥的時候，這步一定不能少。

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Step 2：美妝蛋讓底妝薄透又服貼



雖然用手指上妝很方便，但想讓底妝自然又薄透，建議搭配美妝蛋上妝效果更好，尤其是質地較乾的霧面粉底或持久型粉底，容易卡粉、上不均勻，以沾濕的美妝蛋輕拍上妝，不僅妝感更勻透輕薄，帶有自然光感，還能提升服貼度，持妝效果更好。

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Step 3：遮瑕產品修飾明顯瑕疵



上完粉底後，如果還有底妝遮掩不住的瑕疵，再依照瑕疵類型挑選合適的遮瑕產品來修飾，像是眼周、嘴角等較乾燥、容易卡粉的局部，就要使用質地較濕潤的遮瑕液，而若是痘痘或較深的痘疤，則可使用附著力較好的遮瑕膏。

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Step 4：蜜粉定妝可局部用



很多人都會忽略蜜粉，但其實這是提升膚質和維持妝容持久度的關鍵步驟，如果是偏乾肌或是氣候較乾冷時，可以不用全臉上，只在有遮瑕的部位和T字部位等容易出油脫妝的局部使用即可。

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