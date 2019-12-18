fb ig video ETtoday search mobile

自然薄透底妝的關鍵4步驟！彩妝師指點：妝前這一步不能省

> >

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲只要掌握關鍵4步驟，就能輕鬆打造自然薄透的完美底妝。（圖／翻攝IG@1993kg、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導

明明買了網路好評的底妝品，為何用起來厚重又卡粉？喜歡自然妝感，但臉上瑕疵遮不住？想擁有自然感透亮美肌，到底該怎麼做？你是不是也有這些底妝困惱？想要自然薄透的完美底妝其實也不難，專業彩妝師指點，只要好好運用上妝工具搭配關鍵4步驟，不論乾肌人或油皮人，都能打造出宛如天生的透亮美肌。

Step 1：保濕妝前乳潤澤肌膚

想擁有透亮完美的底妝，除了妝前保養不能偷懶外，在上粉底前，先用妝前乳潤澤、柔軟肌膚，不僅能避免卡粉，還能幫助後續底妝更服貼、提升持妝效果，尤其是乾肌人或氣候較乾燥的時候，這步一定不能少。

▼▼點圖超划算▼▼

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲澳洲Blackmores 維他命E霜，50g X 4入，NT$1,500，特價NT$995。點我購買。

Step 2：美妝蛋讓底妝薄透又服貼

雖然用手指上妝很方便，但想讓底妝自然又薄透，建議搭配美妝蛋上妝效果更好，尤其是質地較乾的霧面粉底或持久型粉底，容易卡粉、上不均勻，以沾濕的美妝蛋輕拍上妝，不僅妝感更勻透輕薄，帶有自然光感，還能提升服貼度，持妝效果更好。

▼▼點圖超划算▼▼

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底，30ml，NT$1,950；特價NT$1,288。點我購買。

▼▼點圖超划算▼▼

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲Etude House 長效待肌遇水則發寶貝蛋，NT$438；特價NT$288。點我購買。

Step 3：遮瑕產品修飾明顯瑕疵

上完粉底後，如果還有底妝遮掩不住的瑕疵，再依照瑕疵類型挑選合適的遮瑕產品來修飾，像是眼周、嘴角等較乾燥、容易卡粉的局部，就要使用質地較濕潤的遮瑕液，而若是痘痘或較深的痘疤，則可使用附著力較好的遮瑕膏。

▼▼點圖超划算▼▼

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲the SAEM遮瑕液 2入組，6.5g X 2，NT$500；特價NT$325。點我購買。

Step 4：蜜粉定妝可局部用

很多人都會忽略蜜粉，但其實這是提升膚質和維持妝容持久度的關鍵步驟，如果是偏乾肌或是氣候較乾冷時，可以不用全臉上，只在有遮瑕的部位和T字部位等容易出油脫妝的局部使用即可。

▼▼點圖超划算▼▼

▲底妝4步驟。（圖／翻攝IG）

▲innisfree 礦物質控油蜜粉，5g，NT$300；特價NT$288。點我購買。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 底妝, 秘訣, 步驟, 蜜粉, 妝前乳, 保濕, 粉底液, 美妝蛋, 遮瑕, 遮瑕液
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝

外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝

IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開

IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩 Luna上鏡前必喝「偶像水」　20分鐘內消水腫，臉直接小半號 年底脫魯沒問題！4個曖昧心機必學「猜不透最有吸引力」 一餐不到400大卡！小紅書瘋傳「減肥拌飯食譜」健康還能吃飽 最美捲髮來了！2020年最新「環抱燙」，讓臉立刻小一號 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 星巴克12／20限定耶誕派對新品大公開　全品85折再「買一送一」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面