最受異性歡迎的4大星座！處女超貼心、第二名外型就很吸睛

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

有些人天生自帶魅力，不用特別做什麼或強出鋒頭，就很受到異性歡迎，除了外型條件之外，討人喜歡的個性特質也是原因之一，而12星座中就有幾個星座異性緣特別好的星座，不僅桃花多，異性朋友也很多，快來看看你有沒有上榜？

Top 4：處女座



細節控的處女座面對愛情也非常謹慎，追求完美、對感情忠實的他們，基本上不太會有什麼複雜的感情關係，讓異性在與他們相處時能感到放心。也因為細心的個性使然，處女座對人很體貼，總是能為對方著想，常讓人有貼心和被重視的感覺，因此也讓異性很願意靠近他們。

Top 3：天蠍座



常給人神秘形象的天蠍座，在同性眼裡有點距離、難親近，在同性人緣上或許不算很好，但在異性眼中看起來卻是很有魅力、很吸引人的。而實際上善解人意的天蠍，很懂得處理人與人之間的關係，什麼時候該跟異性更親近一點，什麼時候該保持距離，進退上他們都能拿捏得很好，這也會讓異性和他們相處起來很輕鬆、無壓力。

►閨密與男友感情超好的秘密原來是這個！

Top 2：天秤座



天性愛美且擁有良好審美觀的天秤座，因為很在意自己的形象，大多很注重外型打扮，因此給人天秤座常出帥哥美女的印象，而亮麗的外型也容易吸引異性的目光，加上天秤是很害怕寂寞的星座，喜歡呼朋引伴避免孤單，身邊總是圍繞著許許多多朋友，溫和友善的個性以及良好氣質，更讓他們獲得異性的好感。

Top 1：射手座



天生樂觀、活撥又熱情的射手座，對於任何人都很友善，開朗大方的個性讓人很好親近，喜歡玩樂、對什麼事都充滿興趣的他們，接觸的人很多，也因此容易結交不少朋友，加上良好的幽默感，讓射手不僅同性朋友多，異性緣也很好。坦率的個性加上喜歡帶給別人歡樂的特質，也是很吸引異性注目的原因。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App