蔡依林最新鮮肉男舞者IG公開！肌肉帥哥到陽光男孩，都來追蹤一波

為了年底的《Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會》，Jolin蔡依林正緊鑼密鼓的彩排練習中，為了呈現最完美的舞台，Jolin可是召集了各國的舞者加持，甚至一波波在IG介紹他們的來歷，眼尖的你，肯定有發現許多帥哥舞者在其中吧！
究竟有哪些鮮肉舞者受到Jolin女王的寵幸，IG現在大公開，追蹤起來就對了！
Stephen Perez
Stephen來自澳洲雪梨，20年舞功經驗的他早在6歲就接觸舞蹈，最擅長的是放克爵士，對他來說，跳舞就像每天有新的挑戰，可以征服新的東西，而他也是隱藏著一身肌肉身材，果然澳洲出品不會失望。
Floris Bosveld
來自荷蘭的Floris，13歲就開始跳舞至今14年，是個充滿活力陽光的大男生，IG也可以看到他的舞蹈片段，以及熱愛毛帽造型。當Jolin問到他想要有什麼超能力，他搞笑回「想要無限量的鬆餅」，貌似是個甜食控的男孩呀！
Louis DiPippa
年僅19歲的Louis來自紐澤西，擅長嘻哈風格，他認為踏進練舞室就像進了戰場，每一次也都盡可能呈現最好的表演，是個完美主義的大男孩。
Dayne Sempert
11歲就開始學舞的Dayne來自密西根州，喜歡現代舞和嘻哈的他是第一次參與巡演，也是第一次出國，外表還帶著點稚氣的他，跳起舞來可是自信滿分呀。
Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
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