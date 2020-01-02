最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了

遇到渣男不只是星座問題，更要面對自己是否在感情上，總是某些時候太過心軟、太過縱容對方，而忘記要愛自己。

第三名 獅子座

極有耐心的獅子座雖然心底喜歡當女王，但時常表現出來的態度比較像貓咪。喜歡另一半是人群焦點的她們，容易喜歡上「理想型」男性，不管是高富帥、幽默風趣或是打扮入時的潮男等等，這類男性本來就桃花緣極好，加上獅子不喜歡探查手機和他人隱私，所以常常最後連被分手的原因都不知道。自信和自卑情緒相互交雜的獅子座，當他們聽到不想聽的答案時，常常選擇放空或是給雙方一點時間，也因此容易讓渣男能在她們的生命中存在好一段時間。

第二名 巨蟹座

太陽或月亮落在巨蟹座的女生，天生就帶給人溫暖的感覺，眼睛中總是散發母愛氾濫的光芒，而且心還特別軟，可能前一秒還在埋怨男友，下一秒就心軟合好，甚至錯不在她，也開始反思、自省自己的問題。月亮落在巨蟹座又比較容易傷感、情緒化，這樣的個性也讓渣男有機可乘。

第一名 雙魚座

不只是太陽星座，尤其是月亮落在雙魚座的女生，更容易有愛幻想、不切實際、欺騙自己的傾向。她們腦海中的理想狀態總是充滿美好的玫瑰粉紅色，但也總會被渣男看上這個弱點。大多數水象星座總是體貼，情感又是她們的軟肋，一旦講到感情和未來，雙魚座就會很難抽離，而這樣的重情義和體貼，用在感情上就成為渣男收割機。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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