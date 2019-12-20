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吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

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早先在金鐘獎以黝黑光頭亮相的吳慷仁，被許多人猜測可能飾演國父相關的作品，現在答案出爐，原來是公視最新的史詩旗艦劇《傀儡花》。

《傀儡花》劇情改編自陳耀昌醫師同名原著小說，以歷史上1867年美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難事件為主軸，描述船員登岸求生因誤闖原住民領地遭戫首，美國駐廈門領事李仙得奉命前往調查，而後與琅（王喬）十八社大股頭卓杞篤（Tou-ke-tok）簽署和平盟約「南岬之盟」的故事。

而吳慷仁則是飾演剛接下父親棒子的社寮頭人「水仔」，為了部族生存，常於閩、客、部落間角力與調解，「羅妹號事件」發生後面對外部威脅擔心受到波及卻又無從脫身、無力反擊…。他在進組開拍前半個月激烈減重，體重從原本70公斤一路掉到快59公斤，每天狂曬太陽讓自己黑了又黑，他也故意駝背，駝到讓身體自然而然形成一個「問號」形狀，每次一到片場就先抓地下的土，他表示：「這樣讓手指甲裡的黑跟髒是最自然的，在殺青前我的指甲縫從沒乾淨過。」

本片演員還包括温貞菱、法比歐、周厚安、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、余竺儒、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、黃遠、張瑋帆、郭芷芸等，卡司相當強大，其中前HBL球星張瑋帆飾演「朱雷」，張瑋帆是道地來自屏東牡丹鄉排灣族的原住民，曾參與《High 5制霸青春》偶像劇演出。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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