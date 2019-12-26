一戀愛就鬼遮眼的星座TOP 3　第一名直接退化到小孩狀態

人與人相遇靠的是緣分、相處靠的是珍惜，對於愛情渴望幸福又害怕受到傷害，但愛情總在不經意的時候降臨在身旁～有些人只要陷入愛情就會鬼遮眼，即使平常在精明也會一秒變得很無腦，12星座中誰最容易陷入愛情無腦的症狀當中呢？

TOP3 金牛

金牛座承接了土象星座務實、吃苦耐勞的本事，嚴格說起來他們其實是很懂得「自理」的星座，無論何時何地牛座都有著很獨立、很會照顧自己的一面，只是戀愛時，本身內建的某些能力會漸漸消失，像是對金錢的敏感度、對是非的判斷力、甚至對政治的批判等等，過去他們緊緊抓著的某些價值觀會隨著他們感情投入程度而慢慢退化，而會全心的把自己託付給情人，就算情人做的沒有自己好，牛座也甘之如飴。最妙的是有點老派的金牛座，一旦戀愛整個身心靈都會YOUNG起來，當你看到熟悉的牛座朋友突然打扮變得Fashion、又有些憨憨傻傻的模樣，大概就可以猜到八九成，一定是戀愛了啦！

TOP2 天秤

少部分秤座的無腦症頭其實和有沒有戀愛的關係不大…（笑），應該是說，天秤座其實不是個會想很多、想很遠的人，他們崇尚的是平衡、美感、有品味的生活，就算荷包緊了點、不能時時溫飽，但只要能優雅的過日子，整個世界都是他的舒適圈，因此在他的小宇宙裡沒有勾心鬥角，受了委曲也不會據理力爭，一旦身邊有了情人，天秤身邊從此多了一分力量，任何困難的事天秤都會「授權」情人處理，像是請情人幫他決定今天中餐吃什麼、請情人幫忙拒絕各種傳直銷的人情壓力、請情人幫忙接老媽的來電……等等，技術上來說他們不算無腦，只能算是把他們沒那麼在行的事交給專業的來，因為戀愛後有一定程度的依賴，要征服天秤的心，你得會show出自己的肩膀與才華，他們才能安心把自己交給你啊！

TOP1 雙魚

從一個人變兩個人，從單槍匹馬到雙宿雙飛，不論什麼星座，陷入熱戀就像一種成長的蛻變，出現的症頭將有百百種！其中這個星座─雙魚座的改變最驚人！一談戀愛，整個人的大腦年齡就會突然退化到三歲小孩的狀態，餓了就要吃、感覺冷了要穿、動不動就噘嘴耍任性、感覺難過就想撲到情人懷裡哭，還有成天想著跟情人一起玩一起黑皮，愛上一個人智商就失控的銳減，而情人就成了他們免費的長期看護工；不管戀愛前的自己學業或工作表現上有多優異、多會賺錢理財，一旦戀愛就會喪失所有能力包括判斷力，一切交給情人作主，自己甘願成為他身邊的小雀，只負責甜甜的接受情人的所有溫柔，就是魚兒存在的意義啦！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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