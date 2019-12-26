fb ig video ETtoday search mobile

一戀愛就鬼遮眼的星座TOP 3　第一名直接退化到小孩狀態

> >

人與人相遇靠的是緣分、相處靠的是珍惜，對於愛情渴望幸福又害怕受到傷害，但愛情總在不經意的時候降臨在身旁～有些人只要陷入愛情就會鬼遮眼，即使平常在精明也會一秒變得很無腦，12星座中誰最容易陷入愛情無腦的症狀當中呢？

TOP3 金牛

金牛座承接了土象星座務實、吃苦耐勞的本事，嚴格說起來他們其實是很懂得「自理」的星座，無論何時何地牛座都有著很獨立、很會照顧自己的一面，只是戀愛時，本身內建的某些能力會漸漸消失，像是對金錢的敏感度、對是非的判斷力、甚至對政治的批判等等，過去他們緊緊抓著的某些價值觀會隨著他們感情投入程度而慢慢退化，而會全心的把自己託付給情人，就算情人做的沒有自己好，牛座也甘之如飴。最妙的是有點老派的金牛座，一旦戀愛整個身心靈都會YOUNG起來，當你看到熟悉的牛座朋友突然打扮變得Fashion、又有些憨憨傻傻的模樣，大概就可以猜到八九成，一定是戀愛了啦！

TOP2 天秤

少部分秤座的無腦症頭其實和有沒有戀愛的關係不大…（笑），應該是說，天秤座其實不是個會想很多、想很遠的人，他們崇尚的是平衡、美感、有品味的生活，就算荷包緊了點、不能時時溫飽，但只要能優雅的過日子，整個世界都是他的舒適圈，因此在他的小宇宙裡沒有勾心鬥角，受了委曲也不會據理力爭，一旦身邊有了情人，天秤身邊從此多了一分力量，任何困難的事天秤都會「授權」情人處理，像是請情人幫他決定今天中餐吃什麼、請情人幫忙拒絕各種傳直銷的人情壓力、請情人幫忙接老媽的來電……等等，技術上來說他們不算無腦，只能算是把他們沒那麼在行的事交給專業的來，因為戀愛後有一定程度的依賴，要征服天秤的心，你得會show出自己的肩膀與才華，他們才能安心把自己交給你啊！

TOP1 雙魚

從一個人變兩個人，從單槍匹馬到雙宿雙飛，不論什麼星座，陷入熱戀就像一種成長的蛻變，出現的症頭將有百百種！其中這個星座─雙魚座的改變最驚人！一談戀愛，整個人的大腦年齡就會突然退化到三歲小孩的狀態，餓了就要吃、感覺冷了要穿、動不動就噘嘴耍任性、感覺難過就想撲到情人懷裡哭，還有成天想著跟情人一起玩一起黑皮，愛上一個人智商就失控的銳減，而情人就成了他們免費的長期看護工；不管戀愛前的自己學業或工作表現上有多優異、多會賺錢理財，一旦戀愛就會喪失所有能力包括判斷力，一切交給情人作主，自己甘願成為他身邊的小雀，只負責甜甜的接受情人的所有溫柔，就是魚兒存在的意義啦！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2019/12/16-12/22星座運勢】金牛年底衝事業、摩羯戀愛運旺、雙魚忙碌也要顧身體！

一戀愛就會鬼遮眼！12星座中談戀愛最容易「無腦」星座TOP3

為什麼感情路超不順？原來這三個星座女生最容易成為渣男磁鐵！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢, 金牛, 天秤, 雙魚
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

一戀愛就鬼遮眼的星座TOP 3　第一名直接退化到小孩狀態

一戀愛就鬼遮眼的星座TOP 3　第一名直接退化到小孩狀態

「2020財運旺」爽領年終3大星座！巨蟹有意外驚喜、天蠍貴人在身邊 女生必學的7個心機　「講話直視對方雙眼」讓他小鹿亂撞 最百搭的配件其實是絲巾！5種簡易打法學起來，各種造型風格隨你變 「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒 小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽 郭雪芙傳授冬天顯瘦穿搭秘訣　三款禦寒單品，女生衣櫃必備 劉嘉玲撞衫「小24歲」韓星鄭秀妍　白色毛衣意外平價1500元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面