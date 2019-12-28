范少勳開過Uber、當過快遞　終於找到人生超想做的事「確定了就會堅持下去」

2018年因為BL網路劇《越界》知名度竄升的范少勳，2019年一口氣繳出《樂獄》《下半場》《通靈少女2》等戲劇作品。許多演員最怕宣傳期無盡的消耗感，但他認真出席了每一場映後座談，「我很清楚今年的工作比較多是宣傳，我也期許自己，要好好把握每一次機會。經紀人很常告訴我，你可以讓更多人認識你，知道范少勳是誰，是一個怎樣的人。」

18歲的時候，因為郎祖筠的表演課喜歡上戲劇，他終於找到人生超想做的事。一路上他開過Uber，賣過球鞋，送過快遞，當過精品門僮和經紀助理，他像熱好身的球員，在場邊熬著熬著就等機會大幹一場。八年後的現在，他贏來演藝生涯第一波小小的豐收，「你知道鱉嗎？鱉咬住一個東西的時候是不會放的，我好像也是這樣，確定這件事了就會堅持下去，不會給自己退路。」

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 8:41 張貼

「我堅定的方向是，我對每件事必須要有好奇心，這樣做事才會有熱情、想像力跟動力。我不喜歡做一件事流於形式，或甚至可能變成敷衍。我會一直去檢視自己是不是這樣面對我的人生。」不愧是天蠍男兒，每一次脫殼升級，都預告了更強的自己。

2019年達成的心願

成功徒步環島

去年下半年所有作品都卡在一起，到年底有種被掏空的感覺，很想找新的生活方式充電一下。今年一月，我帶著2,000塊出發徒步環島，走了一個月，晚上自己紮營或睡廟裡。我出門的時候太未雨綢繆，背了16、17公斤，又走太快，肩膀跟阿基里斯腱都發炎，腳又起水泡。真的是一次一次克服自己。在走路的時候，你會知道腳掌可以怎樣接觸地面、怎樣走法比較省力，會更了解身體肌肉運動的感覺，我很喜歡那種專注。我是很愛計畫的人，沒辦法照著走很容易惱羞。這次環島也讓我發現，如果不在計畫內我會發生什麼事，得到一些沒有預設的東西，這樣的調整蠻好的。

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 上午 4:36 張貼

人生第一個實境節目《阮三个》

拍攝那一個月，最有感的是學會在鏡頭前面放鬆。剛開始還是會習慣好像得去服務鏡頭，但後來真的自在地在那個空間生活、做自己，舒服到回來胖了八公斤。好像那裡真的是你的家，不太像在工作。在當地認識了很多新的人，也教小朋友打籃球。很期待用另一個形態，讓大家認識我是怎樣生活的人。

其實每次表演都很像一種實驗，你前陣子的生活經驗就像一把鑰匙，看你怎麼去使用它，我蠻期待之後在表演上，看能不能把這次實境節目的經驗加進去。有一個攝影師告訴我，你現在根本不用想演技這件事情，你要做的是打開你所有感受，去感受發生的每一件事情。戲就是人跟人之間的互動，怎麼把人跟人之間打開而不只聚焦在自己身上。我一直把這件事放在心裡，我覺得很重要，也是明年給自己表演上的期許。期待更多的感受打開。

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 29 日 上午 4:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 7:42 張貼

在大銀幕上看到自己

有時候作品拍完，會質疑自己真的撐得起大銀幕嗎？畢竟臉真的會放得很大。第一次看大銀幕上的自己是《樂獄》的時候，有一點被自己嚇到，因為戲拍完跟上映隔了很多時間，狀態差很多，覺得天哪好不像我，我那時候…也是長得蠻酷的。

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 3 日 上午 8:58 張貼

2020年想完成的新願

再帶媽媽去一次日本

前年過年帶媽媽去玩，她很喜歡那邊的鄉下，很愛去逛一些陶瓷店、餐具店。我想再帶媽媽一起去旅行。

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 4 日 上午 6:57 張貼

來練獨木舟環島

徒步環島的時候，在台東聽說有人在帶小朋友獨木舟環島，我覺得很有意義，從海洋認識台灣。我很喜歡衝浪，明年想挑戰獨木舟環島。常常在面對大自然的時候會覺得自己回到很渺小的狀態，大自然擁有很大的包容力，可以跟它述說一些事情，它會化解很多你沒辦法解決的東西。

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 上午 9:23 張貼

我要買房子

因為我們家沒有自己的房子，所以我會更期待想做到這件事，這是我的責任，對我來說是好的壓力。先不管買在哪裡，不要給自己設限，就跟宇宙許願，身體會帶你前進。好！努力工作！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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