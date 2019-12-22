桂綸鎂新作《南方車站的聚會》接演陪泳女一角：人生裡所有的選擇都是賭注

江湖傳言小鎂人很好。這次電影《南方車站的聚會》上映，與小鎂桂綸鎂對坐，半個小時的時間聊電影與生活。

其實我熟悉的，是刁亦男導演電影世界的桂綸鎂。當然，兩次現身在刁導類型化的影像世界，她都是別人，是電影裡的角色。2014年她是《白日焰火》裡的吳志貞，懷藏黑色祕密的洗衣店女工。今年在《南方車站的聚會》，她是特殊行業的「陪泳女」劉愛愛，為了改變生活，前赴一場利益與殺機糾結之約，與胡歌飾演的混混周澤農踏上逃亡路程。

沒有風塵味的陪泳女

「她既擁有陪泳女的身份，可是我又看見她很俠義的部份，相對也還有她本質很純真、很樸實的面貌。」小鎂如此形容著劉愛愛，坦言最初讀劇本的時候，因為角色的表演空間巨大，讓她不那麼敢接演。其實，她大可以很平面地去詮釋劉愛愛，在鏡頭前賣弄風騷，但小鎂真的是個愛給自己下難題的演員，她認為：「我們經常會先入為主地覺得，匪徒就應該是什麼樣子，身上一定要是雕龍刺虎，或是陪泳女這樣特殊行業女子，一定要搔首弄姿。」她不希望迎合這樣的刻板假想，跟導演討論過後，決定用比較中性的表達呈現劉愛愛。

再垮一點

《南方車站的聚會》裡的劉愛愛，走起路來有點外八，像鵝一樣，一派隨意、厭世的頹垮。這個「垮」讓小鎂費了不少心思揣摩，她回想道：「導演在現場會一直提醒我『妳要再垮一點，再垮一點』。」當時真的感覺身體都快貼在地上了，經過一次次的調整，才走出陪泳女委身於江湖，對生命百無聊賴的垮味。故事發生在湖北武漢，劉愛愛自然得說得一口流利武漢腔。除了有語言老師指導，小鎂特地提前兩個月到武漢生活，將語言浸潤到能夠如常地與湖北人聊天交談。殺青至今，武漢話如何了呢？小鎂笑答還能跟語言老師以武漢話溝通，「可能說得比台語還好！」

我們是朋友了

在武漢生活的這兩個月，她以演員桂綸鎂身份，潛伏著過著劉愛愛的日子，「我真的是自由自在地，好好地在武漢生活，然後學習語言，去體驗這個角色。」回想起來，小鎂仍是一心滿足。在那裡還學到另一項技能──武漢麻將。小鎂說下午到當地爹爹婆婆聚集打麻將的公園，跟他們併桌，邊打邊學。「第二天去的時候，他們已經跟我變成朋友了，會坐在我的旁邊，用武漢話偷偷說『不是打這張，打那張』。」到了正式拍戲時，小鎂一有空就找臨演的爺爺奶奶用武漢話聊天，中午放飯的時候，爺爺就會拿著酒過來邀她喝，也對她說：「我們是朋友了」。

與胡歌同行

《南方車站的聚會》裡與小鎂對戲，飾演男主角周澤農的胡歌，是第一次主演電影。對於這個初次合作的夥伴，小鎂大讚「所有美好的優點放在他身上應該都不為過」。演員是互相的，必須彼此催化、成就，才有好戲。小鎂說：「以胡歌成名的程度，他願意花一個多月的時間，完全沒有外務、學習語言、沉浸在環境裡體驗生活，包括去鍛鍊他的身體。我覺得當你的夥伴跟你是一起這麼做的時候，你會知道自己一刻也不能放鬆，因為對方也是如此認真地在對待。」

為了入戲，其實兩人開拍前都保持著某一種狀態的疏離，小鎂說，希望那個實質意義上的見面是留給電影本身。而電影裡的兩人是這樣見面的：雨夜的車站，劉愛愛挨近周澤農：「拐子（武漢話大哥），借個火。」各自帶著曲折故事而來的兩人碰頭之後，風雨同路，靠近、猜疑、離開、背叛、重聚，直到最後一場麵店吃麵的戲，才兩身疲憊，防備卸盡。小鎂彷彿又再次入戲地分享角色心境：「那一刻劉愛愛好像才覺得，『我理解了你』，可是這可能已經是我們最後一次見面。」當時戲外的她也是這樣，「好像才剛剛開始要認識胡歌，可是我們就要殺青了。」儘管如此，心裡確實已經交流了，她與胡歌，就是兩個相知相惜的同路人。

人生是賭注

劉愛愛決然淌入這池渾水，是為了改變生活的某種困局。我問小鎂，生活中有沒有這樣放手一搏做賭注的時刻？她說人生裡所有的選擇都是賭注，大或小而已，「今天接演劉愛愛也是一個賭注，因為你不知道會面臨什麼，也不知道努力之後會有什麼成果。」她接著說，「但是拍這個電影最棒的體悟是，你是什麼樣的人，你想成為什麼樣的人，你的價值觀、信念，其實最終在你要做重要的決定的時候，它會是一個最關鍵的東西。」那麼，我追問，最近有沒有讓她感覺害怕要做出這樣賭注的例子？小鎂頓了頓，笑答：「有，但我不能告訴你。」

雖然她沒回答，房間裡的大家都因此笑了，這個鬆弛的一刻，覺得好像更熟悉了電影外的小鎂一點。江湖傳言是真的，小鎂人真的很好，待人待事那種真誠的信念感，或許是武漢老爺們對她置腹推心的原因。離開前交換了幾句話，揮手道別的一刻忽然想，這三十分鐘的訪問或許也算是江湖相逢，或許，我們也是朋友了。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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