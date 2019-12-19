風．LUXURY／彩繪、金雕裝飾鼠年錶　豐饒意象求好運

▲伯爵Altiplano系列鼠年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，2,170,000元。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、Jaquet Droz、蕭邦（Chopard）年年為華人市場推出生肖錶，迎接生肖之首鼠年也不例外，分別運用彩繪、金雕等工藝，詮釋足智多謀、頑強生命力與智慧象徵的鼠。伯爵請彩繪界大師級人物Anita Porchet出馬，透過她在光與影間工法的細膩筆觸，描繪望向同方位的鎏金飾邊雪白雙鼠。

▲蕭邦限量88只L.U.C XP鼠年蒔繪腕錶，799,000元。（圖／蕭邦提供）

伯爵限量38只的Altiplano系列鼠年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，風格不若其他鼠年錶的強烈，面盤漸變的灰色色階，以及大明火掐絲琺瑯雙鼠，呈現淡雅氣息；蕭邦（Chopard）則再度與日本傳統蒔繪工藝師攜手，創作限量88只的鼠年錶，呈現站在象徵富足玉米上的金鼠，對面的柿子則代表福壽綿長。

▲Jaquet Droz分別運用彩繪與金雕工藝，呈現兩款鼠年錶。（圖／翻攝Jaquet Droz官網）

豐饒的意象也出現在Jaquet Droz鼠年錶上，2款新作中的金雕錶，主角捧著代表紅石榴的紅寶石，正是豐收之意，品牌運用珠寶鑲嵌、金雕等多種裝飾工藝，才能將生肖錶的祝福意涵傳神詮釋。

▲江詩丹頓Métiersd’Art藝術大師系列鼠年錶玫瑰金款（左）與鉑金款各限量12只，價格未定。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇的鼠年錶，則融入中國剪紙藝術與瑞士的剪影藝術，將取自中國傳統花卉的枝葉圖案以手工雕刻而成，再採用半嵌入手法將深淺不同的浮雕組合，創造懸浮於面盤上的視覺效果，輔以大明火琺瑯工藝，與生動的金雕鼠完美結合。