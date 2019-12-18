ALBION推出超強抗老「白神之露」　和青春露正面對決

▲ALBION推出全新高機能精華露，主攻抗老市場。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來日本發酵美肌保養正夯，其中米麴甘酒甚至被視為當地的超級食物，因此ALBION傾盡全力以「麴菌發酵」概念，推出全方位抗老白神之露，品牌更自信表示這款白神水絕對能和熱賣45年之久的健康化妝水相媲美。

橫跨日本秋田縣西北部、青森縣西南部的白神山地，為日本現存的世界自然遺產，這裡保存了最原始的原生態系統，擁有豐富的生態多樣性，也因而吸引了ALBION於此設立「白神研究所」。

▲復古瓶身很有質感。（圖／記者曾怡嘉攝）

在此培育了數百種極具功效、純淨且安全的植物，並研發出多款功效卓越、廣受喜愛的經典美肌產品，其中健康化妝水便是著名的代表作之一，而這次ALBION全新推出的高機能精華露以『白神之露』命名，顯見其中蘊涵的植物能量皆來自於這片廣闊的天然秘境。

▲乳白色水狀質地，一點都不黏膩。（圖／記者曾怡嘉攝）

為打造全方位對抗老化的美肌神器，白神研究所從其有機培育的數百種植物中，嚴選出5款草本植萃，包括：檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、茵陳蒿與山地蒿，透過彼此相互作用，使保養發揮最大值。

▲白神之露是ALBION是抗老自信之作。（圖／品牌提供）

品牌援引了日本傳統的發酵概念，發展出運用麴菌發酵方式，與白神研究所嚴選出的5大藥用植物進行結合，創造集抗老能量於一身的「MYURAT™發酵精萃」。

▲推出大小兩種尺寸容量。白神之露，80ml，2,300元、160ml，4,100元。

全新推出的白神之露被定義為「打底精華」，在依循乳液先行的保養程序之下，建議消費者在滲透乳及健康化妝水/活化液步驟後使用。

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