鄭有美一直維持43公斤　私下最愛TANZPLAY運動，能消耗超多熱量

近來爆火的《82年生的金智英》你看過了嗎？看似平凡無奇，實則細膩刻畫的揪心劇情，聯合最強螢幕情侶孔劉和鄭有美共同演出，讓看完這部電影的人全都泣不成聲呀～

說到孔劉的夢中情人鄭有美，以電影《屍速列車》爆紅，在韓國演藝圈素有小李英愛之稱，清新優雅的她，演技精湛這次演出為婚姻小孩付出所有，而放棄自己人生的金智英，讓所有女人都好有感～

今年36歲的鄭有美，私下是個和金智英完全不同的女人，鄭有美就是個極獨立自主的不婚主義者，她分享從沒想過結婚這件事，不強求不免強，若遇到了就會結婚也說不定～

除了對感情擁有自己獨特的見解，對於女明星最在乎的外表，鄭有美也是嚴格維持，絕對不讓自己體重超過43公斤，不只內在，對於美她也是一絲不苟，快點讓我們一起來看看鄭有美的減肥健身保養菜單．

每天按摩淋巴

鄭有美的保養習慣是定期到spa中心做排毒的美容按摩，除此之外自己在家時也不偷懶馬虎，每天在保養肌膚時順便藉保養品的精華在佈滿淋巴的地方像是鎖骨、耳下、頸部等部位按摩疏通以促進代謝，不但能幫助身體排毒達到瘦身小臉的效果，更可以增加氣色的紅潤感！

小臉按摩三步驟

STEP 1 額頭：眼尾下垂其實是額頭紋路擠壓所造成的，要讓眼尾線條上揚，按摩要從額頭開始。

STEP 2 兩頰：從鼻翼兩側開始，用三指指腹稍微施壓往耳際拉提。

STEP 3 輪廓線：將中指與無名指分開呈剪刀狀，以夾壓的方式由下巴往耳下拉提按摩即可。

泡澡消水腫

很多女明星分享消水腫的妙招就是泡澡，而且無論天氣如何，都會花個15~20分鐘泡澡，讓身體大量的流汗，增強體內循環和新陳代謝．

除此之外鄭有美也會每週一次以沐浴精油取代沐浴乳洗個香噴噴的精油澡，讓全身受到精油的修護保養，使肌膚透出光澤柔嫩感散發女神光，更有助於達到去浮腫、滋潤肌膚且幫助提高睡眠品質的效果！

TANZPLAY運動消耗卡路里

相對於一般常見的單一化運動，鄭有美選擇的是TANZPLAY，這是融合現代舞、瑜伽、皮拉提斯和芭蕾的運動，能夠隨著音樂節奏混合式的搭配不同種類的動作，達到更完整的健身效果，

同時也還能消除壓力、矯正身形，提升身體的平衡感與柔軟度，對於消耗卡路里更是一項非常有效的運動！近來受到許多韓國女演員的推崇。

瑜伽紓解壓力

面對事業上與生活中的壓力，鄭有美表示當壓力大的時候就在家裡冥想，並一邊做瑜伽。隨著肢體伸展，壓力似乎也跟著被排出體外。

每天喝兩公升的水

水絕對是減肥時最好的朋友，鄭有美說她每天一定會喝最少兩公升的水，來提高身體的代謝，這樣就不容易變胖，肌膚也會很水潤喔

但建議盡量在晚上七點之前分次的把兩公升的水喝完，避免在晚上灌水，否則會讓整個人都水腫，半夜容易爬起來尿尿也會影響到睡眠品質．

同場加映：鄭有美的保養秘密+愛用彩妝推薦

使用棉花棒卸妝

卸妝絕對是每個女孩都知道的基本常識，但是很多人可能會用手或者是卸妝棉粗魯地在臉上摩擦，不但有可能卸不乾淨留下殘妝，長久下來更會產生不可逆的細紋讓肌膚看起來老得更快，因此鄭有美會在手法輕柔的卸完妝以後，再以棉花棒重點卸除殘妝，尤其是針對脆弱的眼周肌膚更是要小心的對待！

洗臉後立刻塗抹精華液

在洗卸完用乾淨的毛巾以輕拍的方式將臉上多餘的水分吸乾後，鄭有美習慣趁著水分尚未完全蒸發以前抓緊時間立刻進行保養程序，擦上精華液並仔細按摩至吸收，把水分緊緊鎖在皮膚裡，讓肌膚保濕，加倍維持肌膚的水潤感！

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文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@_JUNGYUMI、品牌提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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