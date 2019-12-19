免花大錢買升降桌　MAXTAND筆電支架拯救胖小腹

▲MAXTAND筆電支架讓打電腦的姿勢更靈活。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

上班族總是會不經意長時間久坐，但事實上久坐是健康與身材的大敵，「久坐」的生活習慣不但容易產生心血管疾病，下半身也容易堆積脂肪，近年掀起一股「站著上班」的風潮，還有升降桌詢問度也以外增高，近期集資網站kickstarter出現的一款MAXTAND筆電支架，要價僅85元美金，讓你省下荷包間單拯救健康。

MAXTAND筆電支架看起來是個簡單的構造，2支可調整角度的支架，加上底座與擺放電腦的平盤，透過不同的固定配件，可輕易固定在桌子上，或是置放在地上來延伸使用者的用法，最高的高度為15英吋，折合約38公分，這高度已可足夠讓你在辦公桌前站著辦公，順便改善久坐可能會造成的後遺症。

其材質為飛機等級的鋁，意即它擁有輕巧可攜帶的特色，整體收摺起來約5公分厚，所以不僅可以在辦公桌上使用，也可帶回家放在客廳的地上做支架，就不需要彎腰駝背的上網網購、打遊戲或找資料。

而安置筆記型電腦的平台角度也是可以調整的，所以置放手機、平板電腦等其他商品也很方便，就是這樣的2個平面與2支支架，就能為離不開電腦的使用者解決許多問題，MAXTAND目前在kickstarter上架，售價85元美金起，折合台幣約2,570元台幣。