高雄首間小7無人店「X-STORE」開幕　5大特點立馬逛起來

搶在2019年底，7-11前進南台灣，選在高雄開設首間「X-STORE」，92.4坪的空間，成為此系列目前最大間的商店，分成1樓的無人商店與2樓的Big 7與品牌複合店，注入了過去曾在各地門市發表過的多項新穎、便利的智能科技設備與服務，加上多個獨家合作與設計，堪稱是7-11的年度大回顧，也希望未來可以將這樣省時省力的設計複製到各門市，注入有別以往的溫度與價值，成為更加便捷快速的小七。現在就一起來看看這間「X-STORE」有什麼與眾不同之處吧！



店裝設計更加溫暖和諧近距離

有別於過去「X-STORE」的銀河白與星空藍配色，給人未來感的同時也讓人覺得距離較遠，這次選在熱情的南台灣設點，「X-STORE」也應景地將店裝設計改成溫潤和諧的木紋路配上俐落順暢的白、綠流線設計，就連地磚也會分區域換上充滿異國風情的花磚貼，加上舒服的鵝黃色燈帶與黃色的X字樣，讓視覺與感受都更加溫暖；近百坪的兩層樓寬敞空間也設置了30席的座位，從裡到外宛如一間鄰家咖啡廳。





獨家引進柏克金迷你酒吧

既然想要拉近與當地人之間的距離，那怎麼能少了隨時都可以和三五好友小酌的酒吧呢？這次7-11特別與柏克金合作，在店上2樓規劃了專屬的運動酒吧，販售經典的德式小麥啤酒與獨家款的三月啤酒，球季時搭配旁邊的電視牆，一起嗨翻整晚。啤酒售價 NT$119／大杯；NT$79／中杯。





同步引進Big 7打造24小時咖啡廳

過去在台灣北中南都有Big 7，這次堪稱集結所有特色的「X-STORE」當然也不例外，在店內2樓打造寬敞的咖啡廳空間，設有精品咖啡「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」與烘焙區，引進「德國Mahlkoning磨豆機」現「義大利Modbar擬真咖啡大師手沖機」，提供多達20種飲品，包括現磨的精品手沖、義式咖啡與創意咖啡飲品，並提供總是吸引大家使用的「Ripples照片拉花機」，只要下載專屬APP，即可請店員協助製作客製化的拉花，清晰的圖案呈現讓飲品更具趣味性。一旁也有甜點櫃與每日現烤直送的烘焙區，不論是想和朋友喝咖啡聊是非，還是在上班時間買點充飢都非常可以。





大型電視牆直接購入授權商品

還記得過去7-11曾開幕米奇與卡娜赫拉的小動物特色門市嗎？雖然這次的新店型沒有將設計帶過來，但把獨家授權的周邊商品搬來了，消費者可以在店內使用平板操作，直接購入這兩個超人氣的卡通角色周邊，超好買的線上商店，勢必讓粉絲們荷包大失血。

全程科技化體驗想像中的未來世界



「X-STORE」之所以稱做無人商店，當然就是因為它顛覆了以往需要店員服務的模式，改由消費者自行購物結帳，甚至連咖啡都只需簡單的幾步驟就能立刻帶走。從一進店內的智能閘門」需要加入Open Point會員，可自由選擇人臉辨識、刷i-cash2.0卡或是掃APP會員條碼進入。





智能冰箱、電子標籤與螢幕



乍看店內大同小異但其實暗藏玄機，像是首創自動感應的「智能冰箱」，只要靠近冰箱，兩扇門即會打開，毋須自行開關，同時跟傳統冰箱比也節省了50%的電力；另外消費者較不會注意到的「電子標籤」與「貨架廣告小螢幕」功能也可為每年省下上萬張紙類。





自助結帳櫃台



拿好商品後，走到「自助結帳櫃台」，直接將商品們平放在檯面上，旁邊的機器就會自動感應辨識，消費者可以直接點選結帳，但目前仍無法現金與一般信用卡支付，所以別忘了帶上你的i-cash、悠遊卡、一卡通或是聯名信用卡才能完成結帳喔！

咖啡智Fun機



許多消費者日常必備的超商咖啡，「X-STORE」也獨家推出「咖啡智Fun機」，雖然自助結帳櫃台也可直接購買，但為了許多每天早上只需購買一杯咖啡的客人著想而推出的這台機器可以分散客源，讓單純想買咖啡的消費者直接到機器螢幕上操作消費，但目前僅提供熱飲服務。未來也期許可以增加更多品項，並將機台擴散到更多地方，帶給大家便利生活。

智能ATM



最後，這間新開幕的「X-STORE」也引進「智能ATM」，只要設定指靜脈或人臉辨識即可操作，特別的是這台ATM可提供多達12種語言、日幣存領與零錢存款服務，無形中也為大家的生活增添便利。





7-11「X-STORE」星海灣門市商店資訊

地址：高雄市前鎮區林森三路1號

開幕時間：12月13日 16:00

※BY WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

六種業態合體、小7變「大7」，7-ELEVEN最強複合店Big 7結合書店、烘焙屋、美妝店，還有手沖精品咖啡「!+? CAFE RESERVE」

7-ELEVEN三款優菓甜坊新品超欠吃！有高顏值包裝＆暖呼呼的甜香～今年冬季幸福感飆升也太easy了！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。