2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

過去十年中,Netflix牢牢地建立了一個備受期待的年終例行盛事—片單大揭密。隨著12月的到來,各大串流媒體都陸續釋出了明年熱門大片的名單,有些已被悄悄地推廣,有些則是大肆宣傳。而每年Netflix的「即將上映片單公告」都讓人驚喜若狂,且值得慶幸的是,明年也不例外。

從《性愛自修室Sex Education》第二季到安海瑟薇Anne Hathaway主演的《他的最後願望The Last Thing He Wanted》電影版,以下《Vogue》列出10部2020年不容錯過的Netflix必看新片名單。

1.《性愛自修室Sex Education》第二季(2020年1月17日上映)

大受歡迎的《性愛自修室Sex Education》第一季:歐帝斯米爾本Otis Milburn(Asa Butterfield 飾)和他的朋友梅芙Maeve(Emma Mackey 飾)在摩爾戴高中設立了性治療診所,雖然他自己毫無性經驗,但歐帝斯Otis運用了他母親(Gillian Anderson 飾)的專業,為班上同學們提供性技巧,內容涉及性、情色和跨性別恐懼症等議題。

現在,歐帝斯Otis與女友奧拉Ola(Patricia Allison 飾)在一起了,第二季第八集將會看到歐帝斯Otis在確認自己性慾傾向的同時,處理著他與梅芙Maeve的緊張關係,更複雜的是,學校陷入了披衣菌的爆發困境中。影片中有著青少年的憂慮,卻也保留了1980年代的時尚懷舊感。





© Courtesy of Netflix

2.《前瞻時尚Next in Fashion》第一季(2020 年,上映日期未定)

雖然上線日期還有待確認,不過Netflix全新實境秀《前瞻時尚Next in Fashion》的Instagram帳號已經齊聚了眾多名人。從《酷男的異想世界Queer Eye》的喬納森凡奈斯Jonathan Van Ness,到Instagram時尚總監陳怡樺Eva Chen,照片中的明星們皆手持「Netflix的第一場時裝秀」邀請函,讓我們見識到串流媒體服務的最新社群媒體優先形式。

由時尚指標兼設計師艾里珊鍾Alexa Chung 和《酷男的異想世界Queer Eye》的時尚專家譚法蘭斯Tan France主持,《前瞻時尚Next in Fashion》將讓18位設計師在10集的挑戰中互相競爭成為「下一個超級設計師」,贏家將獲得25萬美元(約762萬台幣)的獎金,並有機會在精品電商巨頭Net-a-Porter首次推出服裝系列。





© David M. Benett

3.《愛的過去進行式:P.S.我仍愛你To All The Boys I’ve Loved Before: PS I Still Love You》(預計2020年2月12日上映)

Netflix熱門電影《愛的過去進行式To All The Boys I’ve Loved》改編自作家珍妮韓Jenny Han的同名青少年小說,故事講述16歲的蘿拉簡科維Lara Jean Covey(Lana Condor 飾),因私人信件的公開,而帶領她找到摯愛彼得卡明斯基Peter Kavinsky(Noah Centineo 飾)。

續集電影《愛的過去進行式:P.S.我仍愛你To All The Boys I’ve Loved Before: PS I Still Love You》將著重於男女主角兩人的感情關係,而蘿拉簡Lara Jean另一位秘密情書的收信人卻在此時出現。這部片充斥著80年代和90年代的浪漫喜劇元素,同時影迷們也期待著第三集,也就是最後一集《Always and Forever, Lara Jean》的到來。





© Masha_Weisberg



4.《Wonderland》(2020 年,上映日期未定)

犯罪電影《Wonderland》是《勝利之光Friday Night Lights》、《愛國者行動Patriots Day》導演彼得柏格Peter Berg與馬克華伯格Mark Wahlberg第五次合作的作品。馬克華伯格Mark Wahlberg在片中飾演波士頓神秘謀殺案的偵探史賓賽Spenser,儘管滿腹詩詞但有著前科。故事以作家Robert B Parker的48本《史賓賽Spenser》系列小說為基礎,講述史賓賽Spenser被監獄逐出後,私家偵探執照被吊銷,被拉回到波士頓犯罪世界的陰暗面;不久後,他便發現了一樁殘酷謀殺案背後的真相,頓時亂成了一團。如果你喜歡高檔的黑色犯罪電影,你會想將這部電影列入你的追蹤清單。

5.《俄羅斯娃娃:派對迴旋Russian Doll》第二季(2020 年,上映日期未定)

在第一季中,我們遇到了憤世嫉俗的遊戲開發師娜迪婭武爾沃科夫Nadia Vulvokov(Natasha Lyonne 飾)在她的36歲生日當天,發現自己陷入清醒、死亡的無限循環之中,她必須弄清這個恐怖的存在,接受在同晚喪生的艾倫扎韋里Alan Zaveri (Charlie Barnett 飾)的幫助。由艾米波勒Amy Poehler、娜塔莎雷昂Natasha Lyonne和萊絲麗海德蘭Leslye Headland三人共同監製,雖然她們對第二季守口如瓶,不過我們可以安心期待第二季將會保留原始的形式。





© Courtesy of Netflix

6.《他的最後願望The Last Thing He Wanted》(2020 年,上映日期有待確認)

自從Netflix宣布取得了作家瓊蒂蒂安Joan Didion的驚悚小說《他的最後願望The Last Thing He Wanted》的全球拍攝放映權以來,大家都如坐針氈。場景設定在1984年伊朗反對派以武器換取毒品的醜聞高峰,緊跟著Elena McMahon(安海瑟薇Anne Hathaway 飾)的身影,看她從一名記者轉變為軍火商,在哥斯大黎加的一個小島上陷入了利益交織的危險競爭中。

7.《歐洲歌唱大賽Eurovision》(2020 年,上映日期未定)

歐洲歌唱大賽的娛樂性現已非常成熟,讓人驚訝的是,目前沒有更多喜劇片以此為題;但不論如何,我們現在有一個了。更重要的是,這部電影是由威爾法洛Will Ferrell編寫,與瑞秋麥亞當斯Rachel McAdams、皮爾斯布洛斯南Pierce Brosnan、丹史蒂文斯Dan Stevens和黛咪洛瓦托Demi Lovato共同演出。

背景設定在1970年代,歐洲歌唱大賽的全盛時期;Lars Erickssong(Will Ferrell 飾)和Sigrit Ericksdottir(Rachel McAdams 飾)獲得了畢生難得的機會,代表冰島參加歌唱大賽。有著威爾法洛Will Ferrell的參與,就表示這部電影會有滑稽的一面,值得期待。

8.《Rebecca》(2020 年,上映日期未定)

製作人大膽翻拍了亞佛烈德希區考克Alfred Hitchcock 1940年的奧斯卡得獎電影《蝴蝶夢Rebecca》,而能將之實現的唯有Netflix。這個串流媒體顯然已為導演班懷特利Ben Wheatley提供了可觀的預算。

電影改編自達夫妮杜穆里埃Daphne du Maurier的經典哥德式小說,將由艾米漢默Armie Hammer、安道得Ann Dowd、克莉斯汀史考特湯瑪斯Kristin Scott Thomas和莉莉詹姆斯Lily James演出。上映日期的相關資訊非常少,不過,由於電影是從2018年初開拍的,我們希望電影能在2020下半年上映。

9.《巴黎爵士The Eddy》第一季(2020 年,上映日期未定)



Elliot Udo(André Holland 飾)是一位著名的紐約爵士樂鋼琴家,離開故鄉前往巴黎後成為日漸衰敗的爵士俱樂部共同持有人,與他的主唱瑪雅Maja(Joanna Kulig 飾)處在混亂的關係之中;隨著他的15歲女兒茱莉Julie(Amandla Stenberg 飾)的到來,Udo被迫與他逃避的原因和解,並迅速學會了成長。

有鑑於此影集的編劇是英國電影和電視藝術學院Bafta的五屆大獎贏家—傑克索恩Jack Thorne(他曾當過《這就是英格蘭This is England ‘88》和《這就是英格蘭This is England ‘90》的編劇),並找來《樂來越愛你La La Land》導演達米恩查澤雷Damien Chazelle執導,我們可以期待看到一場張力十足的音樂劇。本片由曾出演奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩 Moonlight》的André Holland主演,影集中法語、英語和阿拉伯語的多元文化對話,正是優質跨國文化內涵的定義。





© Lou Faulon

10.《莎麗娜:我的音樂我的夢Selena: The Series 》(2020 年,上線日期未定)

Selena Quintanilla-Pérez是榮獲葛萊美獎的德哈諾Tejano音樂家,她在1990年代聲名遠播,直到1995年3月被她的粉絲俱樂部經理Yolanda Saldívar謀殺。這是一個悲劇性的故事,Netflix在執行該項目前已徵得故事主角Selena Quintanilla-Pérez親屬的同意,將以「兩部限量系列影集」呈現,以每集一小時的六集故事為開始。

劇集的第一部分,由《陰屍路The Walking Dead》演員Christian Serratos飾演莎麗娜Selena,將描述她的成功以及隨之而來的壓力。在這位歌手不幸去世的24年後,這個系列有望將焦點放回到這位1990年代的超級巨星身上。



© Courtesy of Netflix

※BY SAMUEL MUSTON, SANDY HSU, CHEN CHEN WANG

(完整文章請看VOGUE.com)



