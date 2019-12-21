BV重返最夯時尚品牌之一！Daniel Lee是如何翻轉它成為2019年最夯

「這對我們而言是不可思議的一年，我有點不敢相信短短18個月我們已完成那麼多事，對於所有人給予的支持我們感到非常震驚，」就在他連續拿下2019時尚大獎三大獎項– 年度品牌、年度女裝設計師以及年度設計師之後，Daniel Lee這樣告訴Vogue。

就在 18 個月前，大家還認為開雲集團 Kering 旗下的義大利皮製品品牌 Bottega Veneta 讓人感覺有些了無新意。在德國設計師 Tomas Maier 沉穩（也沉寂）的領導下，品牌開始展現出前所未有的過氣感，其具代表性的 Intrecciato 格子編織包是奢侈品業界的正字標記，而服飾只是雞尾酒會套裝的另一種低調選擇。 Bottega Veneta 少了生氣；無法引起購買欲；又缺乏青春活力。Maier 在為該品牌工作了將近 20 年之後，於 2018 年 6 月一如他往常作風，安靜地卸任了。而他的繼任人選出乎眾人意料之外；並不是來自內部聘任（例如 2015 年 Gucci 的 Alessandro Michele），而是大膽地採用 33 歲的英國設計師 Daniel Lee，該設計師師事於 Céline 的 Phoebe Philo，資歷卓越。

2019時尚大獎向眾人展現這場賭注下對了。「配件是BV的核心，」Daniel Lee在得獎後台這樣告訴我們。在此，一同了解設計師Daniel Lee的「新BV」如何誕生？

煥然一新 Bottega Veneta 2.0 的新氣象

Daniel Lee 立即激起了時裝編輯和意見領袖的興趣，有些人想在 Philo 離職後找回他們昔日喜愛的 Céline，另一些人則是對另一波頂級時裝品牌的全面品牌重塑心懷好奇。 Daniel Lee 首先通過全新的 Instagram 操作與採用閃光攝影和「白立方背景」的造型目錄，打造出乾淨的視覺效果，讓人耳目一新，造型目錄請到國際男女模特兒，展現他的首秀作品——Resort 2019 系列。 Daniel Lee即刻突顯出 Bottega Veneta 的義大利甚至米蘭風情，他的服飾既典雅又具運動風，配有駝色和金色鏈條、黑色皮革以及十分誇張的 Intrecciato 編織技法。該設計相較於 Maier 較具工藝性、波西米亞風／50 年代美學的作品，更為鮮明有力，也是 Lee 期待已久的 2019 秋冬秀的完美序幕。

在 2 月份的時裝秀開始之前， Bottega Veneta已釋出第一波廣告圖像：在誘人的古銅色裸露肢體背後，襯著伊斯基亞島的蔚藍大海和天空，由藝術總監 Edward Quarmby 策劃，並由 Tyrone Lebon 拍攝。其中特別受到關注的是 Lee 所打造的鞋款：全部採用單色設計，主要是米色，並且大膽地將之前的包包格子設計運用到穆勒鞋、靴子、網眼涼鞋和高跟鞋上。廣受到各界的好評。

Daniel Lee 2019 秋冬首秀的影響

Bottega Veneta 作為米蘭最負盛名的公司之一，位於世界上最大的奢侈品集團之一開雲集團 Kering 旗下，其重整旗鼓的可能性一直具有高度風險。 Lee 在他 2019 年秋冬首場時裝秀，也是他第一次的真正試煉。他將舞台設於義大利時尚之都的森皮奧內公園內，並在雄偉的和平之門 (Arco della Pace) 門前設立透明帳篷。

該系列作品由法國造型師 Marie Chaix 設計風格，她不僅曾與 Phoebe Philo 合作過，也曾和 Proenza Schouler 和 The Row 一起工作而聞名。Chaix 和 Lee 的搭檔十分強而有力：走秀的男女模特兒身著模製的摩托車皮革製品和厚實的切爾西靴，沒有半絲嬌弱的模樣；而運用在織品大衣和具光澤感的緞面襯衫等所有一切的縫製和編織裝飾技術亦十分大膽。金鍊與金屬配件也全面強勢回歸——在 Lebon 最新的 2020 年春夏廣告中扮演著關鍵角色，由英國模特Jean Campbell 和美國設計師 Andre Walker 操弄著這些沉重道具。

全新的 Bottega Veneta 等同於昔日的 Céline 嗎？

跟任何續作一樣，Lee 在今年九月舉辦的第二場秀，跟第一場一樣（又或者更加）受到期待。第二場秀停滯於挑釁刺激，而非強化與精鍊 2019 年秋冬的創意（鏡面晚禮服、三角形飾釦、綁紮和搓捻雙面編織），更進一步地使 Lee 的創意成為新的品牌代碼。在 2020 年春夏時裝秀期間，隨著震耳的高科技舞曲的樂音，模特兒現身於米蘭塞納托宮的宮柱旁發光發熱，讓人幾乎看不到 Céline 的影子。

PS：頌揚這兩段近期時尚歷史的Instagram 帳號 @oldceline 和 @newbottega 功不可沒。

這兩者都是完全非官方且獨立的帳號，發布了 Philo 的 Céline 和 Lee 的 Bottega Veneta 作品圖像（品牌內容、走秀照片、時尚社論）。由於 Hedi Slimane 已從 Céline 的網站和社群媒體中刪除了 Philo 於該品牌任期中的設計，快速瀏覽這兩個粉絲帳號是判斷這兩大現象異同的最有效的方法之一。

儘管 Lee 和 Philo 兩人都讓時尚紮根於現實，遠離如夢似幻的奇幻時空，但所傳達出的個性特質卻不一樣。Philo 採用不同世代的繆思女神（誰都忘不了在 2015 年春夏時裝秀上的 Joan Didion）；Lee 則捕捉了一種自然的多樣性，在具有義大利原型形象的同時，整體上呈現出具運動風格與肉體官能印象的男女造型。此外，Lee 對 Bottega Veneta 品牌支柱的忠誠與堅持和 Philo 的行事作風形成了鮮明的對比，因為後者並未著重於將 Céline 樹立成中產階級法國品牌。然而正是這些代碼在他新世代的顧客中大受好評，他們渴望不用透過商標，也能展示出即時的可識別性。如今網紅也對該品牌趨之若鶩，這意味著大家如果想要買到 Lee 的皮包和方頭穆勒鞋，可能得乖乖排隊等了。

#NewBottega 美學如何反映出當今時尚？

Lee 所引領的 Bottega Veneta 的另一個關鍵因素可以在成衣中找到，那與 Philo 所營造的優美現代職業女性穿著全然不同。兩者的差異在於，她設計中的白襯衫是十分硬挺的平紋府綢，而他的可能是有流動感的柔緞。她設計的皮裙全是精簡的 A 字裙，他的則是拼接鋪墊格紋裹裙，並繫著鏈條。Lee 設計出的 Bottega 生動活潑，甚至可說是誇張虛華。無庸置疑地，他的作品具有洗鍊的剪裁和材料研究、天然和科技纖維的並用以及其他 Philo 自 Helmut Lang 和 Martin Margiela 學到的前衛時尚信條。但同時也擁有性吸引力。他運用了鎖眼孔和透明膠片、裙長短以及採用方領剪裁露出了鎖骨，並於腰線、中腹部和二頭肌使用開叉設計。

在 Philo 首次拋棄了極繁主義，轉向法式奢華和功能性之後，已歷經超過了十年的歲月，今日 Lee 在理性化與性感化時尚之間進行的拉鋸可說是時代的標誌。今天，女權主義和更廣泛的性別政治都看到了時代思潮向無數個方向蔓生，選擇的自由比過往的任何一刻都更加理所當然。由 Lee 引領的 Bottega Veneta 品牌建立定位既非街頭潮服，也不是高級訂製時裝，這兩種美學現在都在業界的其他品牌中走到了極限。相較之下，他的設計輕鬆看待歷史、大膽創作、聰明玩性感，而且取得了成功。

※BY DAN THAWLEY, TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com）



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