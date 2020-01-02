揭秘「黑夜版」高雄鹽埕市場　好玩的都在收攤後

1954年興建的鹽埕市場，全名叫__「鹽埕第一公有市場」__，座落在高雄曾經最熱鬧的大溝頂。這座70年歷史的老市場，保存了六〇年代的懷舊氛圍，一直以來是年輕人走逛駁二之餘，必定要順便探險的地方。如今，老市場在「叁捌地方生活團隊」的推動之下，舉辦了多次「埕市快閃」Pop-up Market，漸漸號召年輕新血進駐活化。

除了有古物店「超級鳥」、甜點店「聊聊甜事」、創意麵食「吃貨食宴室」、沖繩泡盛專賣的「酒場 清志郎」等等，甚至還有「小鉢洋食」超狂開起限定版的板凳法餐！

地址：鹽埕市場（鹽埕第一公有市場），高雄市鹽埕區瀨南街141之7號

電話：07-5514385

【山壹旗魚食製所】在蕨類植栽與原木座席的背景之下，停駐在市場走道的設計感三輪車，可別以為這是家行動咖啡店！這三輪攤車賣的可是最傳統的旗魚食品，把包蛋旗魚丸、牛蒡天婦羅、旗魚丸，加上生菜沙拉的組合成，道地卻又時髦的台式炸物點心。

【山壹旗魚食製所】是鹽埕市場四代老攤的轉型小店，老闆夫婦在多年前回到市場繼承母親的手藝，學習用整尾新鮮旗魚打製魚漿，生產各式各樣的美味食品。由於受到市場活化的影響，他們決定另外租下老攤附近的閒置攤位，在收攤後時段嘗試起不同的經營風格。

【山壹旗魚食製所】把傳統食品變成時髦的台式炸物下午茶，生菜沙拉佐特調的黑醋醬汁，清爽開胃又解膩，沒想到老味道也能這樣吃！

【薈福村茶】走到市場裡，一家暱稱為「雞蛋百貨」的雜貨店，販售各種生鮮蛋品，以及老牌舞台化妝用品，小小商號兼具生活與藝術，是走逛老市場不可錯過的有趣老店。在雞蛋百貨的斜對面，用木門窗打造的清新風格小店，正是許多外國旅客與年輕人喜歡的茶店「薈福村茶」。

【薈福村茶】有感傳統老茶行給人難以親近的感覺，他們希望創立一家適合年輕人的茶店，讓初學者也能沒有壓力地輕鬆品茶。為此，兩人特別設計了一組「聞香菜單」，用玻璃試管展示六款台灣茶，客人可直接嗅聞、慢慢挑選喜愛的滋味。

【三郎麵包廠】從前因為碼頭經濟發達的關係，鹽埕盛行各種洋派料理，風靡一時台式牛排館，也是老鹽埕人的時代記憶。說起在台式牛排不可或缺的奶油餐包，那始祖正是位在鹽埕市場，擁有超過60年歷史的「三郎麵包廠」。

【三郎麵包廠】走逛鹽埕市場，必定要買袋「古早味爆漿餐包」，奶香四溢的鬆軟口感，細細咀嚼感受著懷舊滋味，不知不覺就完食！外表看似樸實無害，實際上卻也是惡魔美食啊！

【李家圓仔湯】賣的東西雖然只是很簡單的冷熱甜品，小小瓷磚流理臺上擺的配料也只有五種：紅豆、綠豆、芋頭、大麥，以及手工湯圓，但加上刨冰與糖水組合起來的味道卻超棒，賣上無數年卻依舊不過時的經典味道，沒吃過就等於不懂鹽埕。

【吃貨食宴室 Jia Huei Food laboratory】鹽埕市場有許多個性小店，它們與其說是一家店，倒不如說是店主的房間再延伸；而何嘉偉的「吃貨食宴室」更是如此，小小店舖牆上貼滿了紀念拍立得，角落展示著他自跳蚤市場挖到的寶，令人懷疑他賣麵郎的身份只是偽裝，實際上是個古物商？

【吃貨食宴室 Jia Huei Food laboratory】主打創意拌麵，取自台灣、美國、越南等國的料理創意，何嘉偉不受框架限制，使用東南亞辛香料、美式花生醬、台派麻醬等，完成口味豐富多元的拌麵，如果你已膩了傳統麵食，吃貨食宴室肯定不無聊，等你帶著味蕾來品嚐全新滋味。

【小鉢洋食】坐塑膠凳吃Find Dining有沒有看過？這絕對不是惡搞，向來給人頂天般高級的法式料理，沒想到竟然會出現在市場裡！

【小鉢洋食】選在老市場正中央開店的小鉢洋食，就著賣菜的磨石子檯當成超開放廚房，而主廚Marc氣定神閒現場料理上菜，精緻不輸餐廳的六道菜套餐，七百元不到的超感人價格，使得開幕不久即掀起炫風，已是想吃也訂不到位的「奇蹟美食」。

※BY 李佳芳, SILVIA SUN

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