冬天必知的用香小技巧　噴在4個部位香氣更持久

冬天用香比夏天更持久！

對潮濕悶熱的亞熱帶氣候來說，入冬時節是對香氣及味道最友善的季節，這時最能感受到香氣的進程，也不怕味道不夠持久，可以好好選擇想要享受的香調。

那些你去歐洲旅行因為一時鬼迷心竅買，後來回台又不那麼喜歡的香水嗎？趁天氣漸冷的好時機，趕快拿出來用吧。像是辛香木質調、柑苔香調、琥珀木質調，你會發現錯過的多少美好。

但建議這時避開特別清新的香氣，可能在天涼之際會感到過於單薄。

冬天衣服不常洗，避免香味殘留的小技巧！

冬天常會穿一些緊密編織的棉質、毛料上衣，這些質料特別容易鎖住香氣，如果是使用木質調、辛香調的氣味要特別注意，這類氣息非常搶眼，同時會在織品上殘留非常久，穿完如果還沒要洗，建議掛到室外通風處通風，以免下次穿又噴上其他香味，最後出現奇怪的味道。

但如果噴的是麝香調就不用太擔心殘香的問題，因為麝香是非常友善的香氣，和其他香味混搭也不會有太大疑慮。

香水不建議噴在外套上

畢竟冬天外套不常洗，可能會隨著我們征戰許多地方，各種細微味道的交織下的結果可能會很可怕。而且進到室內，我們多會脫下外套，所以將香水噴在身上是最好的，可以利用體溫做更完整的發散。

怕香水破壞高質感的衣物？試試髮香噴霧吧！比起香水，髮香噴霧的香氛原料更單純，比較不會破壞衣服的料子，但毛呢或羊毛大衣就真的不建議噴灑任何的香氛產品。

善用香氛保養品，展現更細緻的魅力。

天氣冷颼颼，人與人反而更願意接觸彼此，這時候可以活用香氛油或香氛保養產品在肌膚上打底，針對性感區域，如鎖骨、耳後、脖子、手腕特別加強，在近距離接觸中，展現更細緻的香氛魅力。

※BY JASMINE LEE

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