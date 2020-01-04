9款專櫃話題「潤色護唇膏」出列　美唇神器一抹滋潤入冬狂賣5000支

天氣乾冷，女孩包包裡必備一支潤色護唇膏，一抹就能潤澤保濕兼上色，以下是今年秋冬最具話題的「潤色護唇膏」新品+經典，一次幫大家整理好特點與開箱實擦

迪奧DIOR 癮誘粉漾潤唇釉 6ml 建議售價NT$1,200

2020年1月1日 癮誘上市／2019年12月26日《迪奧癮誘粉漾潤唇釉》迪奧線上快閃店獨家首賣

蘊含全新潤唇配方「櫻桃籽油」，能立即深層滋養、呵護、柔潤唇瓣、賦予雙唇前所未有的豐潤感受，惱人唇紋瞬間隱形，一抹瞬間，即形成極親膚、極舒適的粉潤釉光保護膜。

另外，這系列也承襲了粉漾家族的特有「水漾潤色科技」，輕輕一抹，潤唇釉即會隨著唇瓣含水量而變色，呈現出最自然、唯妳獨有的柔潤唇色。「彈力果凍刷頭」柔軟刷毛更加纖細綿密，能充分吸附潤唇釉，提供唇部肌膚深層潤澤，本系列共有６款粉漾色選。

NARS激情過後嫩唇膏推新色

最美的乾燥玫瑰色號#DOLCE VITA

在最後一波Holiday限定中，NARS給出了驚喜，推出熱賣乾燥玫瑰色調#DOLCE VITA的激情過後嫩唇膏"迷你版"，組合中除了嫩唇膏還有#DOLCE VITA的炫色腮紅(這是NARS除了高潮腮紅的第二名美色)，擁有這一組就能讓這個冬天散發迷人溫柔的玫瑰光暈。

NARS徹夜狂歡嫩唇頰彩組#DOLCE VITA NT$850

（迷你激情過後嫩唇膏#DOLCE VITA 1.1g+迷你炫色腮紅#DOLCE VITA 3.5g）

TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏回歸

2019年7月上市3小時即完售的金箔潤唇膏，同樣在Holiday Season再次回歸，這次它與另外兩款斷貨王，TOM FORD太陽輕吻聚焦盤和TOM FORD太陽輕吻身體油迷你版組成超優惠了禮盒，不管是送禮，還是在派對季收入一組，營造閃鑽光芒都很推薦。

TOM FORD 太陽輕吻金箔閃耀彩妝限量禮盒 NT$ 4,800

（TOM FORD太陽輕吻聚焦盤7g+TOM FORD太陽輕吻身體油45ml+TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏）

太陽輕吻金箔潤唇膏裡面加入了「奢華金箔」，加上「膚溫變色科技」讓這支金箔潤唇膏在接處雙唇的當下，能夠立即轉換為「#玫瑰嫩粉唇」。

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏推出全新三色

推出大熱賣的肌膚之鑰Clé de Peau Beauté【奢華訂製粉漾潤唇膏】此次帶來全新三色，包括帶有春天粉嫩氛圍的「#01玫瑰花苞粉」、顏色偏成熟氣質的「#02薄荷莓紅」，以及帶有香甜蜂蜜及柑橘氣息的「#03蜜橙珊瑚」，讓雙唇不僅可以解決乾燥、粗糙問題，還可以打造自然粉嫩的唇瓣印象。

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏2.8g／NT$1,300

品牌使用了「中藥之王」甘草的天然抗粗糙成分，還添加了具滋潤功效的日本山茶花油、能保護肌膚不受紫外線傷害的乳木果油、含高濃度維他命C的玫瑰果油，以及潤膚效果極佳的有機荷荷芭油。

一到冬天狂賣5000支，雅詩蘭黛 「美唇神器」

添加植萃保養油與獨家智慧溫感科技，一抹滋潤卻不黏膩，立即擁有自然粉嫩唇色，雅詩蘭黛的小粉管護唇膏一上市立刻賣出好成績，2019年11月更因入冬嘴唇保養需求大增而狂賣5000支。Holiday Season護唇膏與潤唇蜜兩款人氣商品化為粉嫩美唇限量組，價格折扣比周年慶還划算。

幸福撲克粉嫩美唇聖誕限量組／NT$1,680

（粉嫩慾望豐潤唇蜜7ml+粉嫩慾望潤色護唇膏3.2g）

Kiehl’s檸檬奶油護唇膏換上Janine Rewell插畫包裝

Kiehl’s契爾氏邀請來自芬蘭威爾新基的潮流藝術插畫家Janine Rewell跨國合作，為精選明星商品穿上量身打造的聖誕新衣！檸檬奶油護唇膏的透明色和玫瑰色就換上超有節慶氛圍的限定包裝等鐵粉收藏。

Kiehl’s檸檬奶油護唇膏2019聖誕限定版 4g／NT$700

利用冷壓萃取的方式完美封存檸檬中的抗氧化功效，並結合高保濕的椰子油，輕輕塗抹於雙唇就能立即達到潤唇、潤色效果，成功打造一款消費者心中最完美的長效持久保濕護唇膏。

< 超高回購率的經典推薦 >

蘭蔻LANCOME絕對完美玫瑰潤色護唇膏 3.4g／NT$1,150



滑順柔軟、輕盈不黏膩的質地蘊含荷荷巴果油及維他命 E 等潤澤精華，隨手一擦能使雙唇自然綻放粉嫩誘人的淡淡紅潤光澤。





SHISEIDO 資生堂心機星魅蜜光圈潤唇膏4g／NT$600



這支沒特別打廣告，卻始終有很多愛用者不斷回購，裡面添加了多種奢侈美容純油，搭配天然玫瑰精萃，讓雙唇可以瞬間澎Q彈，還會散發著淡淡玫瑰香味。

品木宣言ORIGINS心花綻放精油潤色護唇膏3.5ml／NT$750



和唇膏一起推出，同樣使用了花萃複合保養油及天然花蠟：這些成分的熔點接近人體體溫，所以當唇膏擦在唇上，可以立刻化開。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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