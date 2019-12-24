2020十大春妝搶先看！YSL星星夾心唇膏、迪奧緹花氣墊錢包準備了

2019年即將步入尾聲，迎接2020年各美妝品牌已蠢蠢欲動，全新的春妝陸續曝光，不同於秋冬的沉穩色彩，春妝繽紛又鮮艷，讓人看了心情超好。以下是網路上首波曝光的春妝資訊，最完整的攻略整理給大家。

ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃-復古玫瑰系列 6.5ml／NT$1,280，台灣預計2020／1 ／1上市



在日韓上市立刻引發話題，終於台灣即將開賣，11款新色除了維持既有的「絲絨霧光」妝感，更首度將粉色調加入棕紅色調，調製出深淺不同的玫瑰色系:從茶玫瑰、拿鐵玫瑰、焦糖玫瑰到紅棕玫瑰，比裸粉系唇彩更襯膚色，比土色系唇彩更顯白皙，任何妝容都能完美配合。

主打三色

#206紅棕玫瑰是非常秋冬感的土棕紅，在韓國是熱賣NO.1，實擦起來跟#200貝雷帽有點像但又多了玫瑰色的紅潤感。

#523暖陽玫瑰，看到5字頭的色號就知道是女孩最愛的玫瑰粉調，乍看#523與#522很像，但對黃皮肌膚來說，偏暖調的#523又更友善些，擦起能立即提升肌膚的明亮感。

#524枯木玫瑰是相當美的正統玫瑰色，如果面對那麼多的新色調、不知道該從何下手，第一支試擦#524準沒錯。

2020/1/1當天開賣首日至全台Giorgio Armani專櫃，凡購買【亞曼尼復古玫瑰】系列【奢華絲絨訂製唇萃】任2支，即送「復古星光訂製氣墊包」或「經典8件精巧小物禮盒」，數量有限，贈完為止。

YSL 情挑誘吻星鑽蜜唇膏，NT$1,360，台灣預計1月1號上市



繼小嘴唇、黑色愛心圖案之後，2020年春天YSL將推出超俏皮的星星夾心唇膏，中央的星星內芯是帶著極致閃耀星鑽的潤唇配方，一抹瞬間就能為唇色帶來極微妙的立體性感豐唇效果。外圍則是含有植萃美容成分的滋潤膏體，抹起來顯色又保濕。

這系列將會有14個色調，3個限定色，奶茶裸粉的#01赤裸反派，豆棕紅色調的#02 紗野暗紅，以及粉嫩玫瑰的#10 微光玫夢將會是第一波目標推薦。

01赤裸反派

02 紗野暗紅

10 微光玫夢

迪奧DIOR 超完美柔霧光氣墊粉餅 經典緹花版，台灣預計1月1號上市



這幾季迪奧美妝與時尚緊密結合，不斷從伸展台上擷取靈感，以此延升推出精品級的限定包裝，其中氣墊粉餅便是熱門品項，繼藤格紋皮革、鉚釘訂製之後，2020年迪奧選擇了相當搶手的Oblique緹花帆布，將其成為粉餅外盒，時髦設計一曝光，已令不少粉絲暴動想要。

台灣預計1月1號限量發售，裡面搭配"超完美柔霧光氣墊"，結合24小時持妝、24小時保濕的兩大特色，賦予所有肌膚、包含乾肌、油肌清新舒適的底妝感受，和時尚高遮瑕力的柔霧妝感。

迪奧2020「GLOW VIBES霓幻樂光」春妝系列，台灣預計1月1號上市



以音樂的活力律動為主題，五色眼彩盤、輕透光燦蜜粉餅都押上可愛的音符圖樣。而全部系列中最受注目的就是迪奧癮誘粉漾家族要推出唇油系列。

唇油中加入可呵護保濕的櫻桃美容油，據日本搶先體驗的美妝部落客形容，塗抹起來不會黏膩，8個顏色都相當透明水亮，不管是當唇部保養打底，或是疊塗在唇膏上、增加妝感的光澤都很適合。

香奈兒CHANEL Rouge Allure Camelia唇膏，台灣預計2月上市



經典的小香唇膏外形，卻在底部鑲上金色的山茶花浮雕，而唇膏的名字也以山茶花入名，這樣的經典元素一出已令小香粉超級期待，但這系列目前的資訊不多，只知道8個色號會有霧面也會有光澤妝感，但特色主打都是持久不脫妝。

與唇膏同步推出的還有同色唇線筆，讓女孩可以隨心所欲打造出不同的唇彩妝感。

香奈兒2020「DESERT DREAM」春妝系列，台灣預計1月上市



以溫柔的薰衣草紫、蜜桃粉為主色調，小香2020年的春妝光是形象圖就令女孩心醉。彩妝總監露西婭皮卡Lucia Pica希望透過色彩與質地，在臉上營造如抽象畫般的迷人柔焦效果，打造如回憶般夢幻迷離的女人味妝效。

系列中的全新產品有液體眼彩 Ombre Premier Liquid Eyeshadow，5個色調都相當溫柔有氣質，光澤抹起來相當細膩，淡色還可以當提亮打底使用。

限量春妝唇膏分別是蜜桃玫瑰色調的Rouge Allure Lipstick#191和暖調玫瑰珊瑚的Rouge Allure Velvet Extreme Lipstick#132，限量指彩則是超美的薰衣草紫和玫瑰粉，這4款仙氣的色調絕對會秒殺。

NARS 2020「Afterglow」春妝系列，台灣預計2月1號上市



NARS春妝延續之前的水波紋設計，推出限量12色眼彩盤和6色頰彩盤，色調以夕陽金、古銅棕搭配蜜桃粉，展現健康又明亮的光澤氣色。

令女孩期待的還有激情過後嫩唇膏全新色調，靈感則從品牌的熱門色號挑選，包含豆沙始祖#Dolce Vita、討喜蜜桃橘#TORRID...等，絕對會再次引發搶貨熱潮。

植村秀 無色限唇膏熾熱限量版，NT$1,050，台灣預計2020／1／1上市



為了迎接中國農曆新年，植村秀將小黑管唇膏換上搶眼紅色包裝，13個色調，裡面有經典色、也有新色，最大的亮點就是在質地中加入閃耀的鑽石粉末，讓妝感一抹搶眼。

SUQQU 2020「ORIGAMI」春妝系列，台灣預計1月初上市



用搶眼明亮的色調為主軸，SUQQU春妝系列最令人印象深刻的絕對是摺紙般圖樣的腮紅，兩種不同質地與色調，可單擦也可混搭塗抹，雖然顏色看似鮮豔，但抹在臉上非常自然，絕對會是漸層腮紅之後的話題新商品。

春妝中的唇膏則會一次推出13個色調，10個常賣色、3款限定色，都是霧面持久的妝感，雖然是霧面，但SUQQU的唇膏質感一向有保證，據搶先體驗的日本媒體形容，這款唇膏雖然霧卻非常貼嘴保濕。唇流行霧感，肌膚則主打光感，系列中有一款打亮液，只要薄塗在雙頰，就能營造低調細緻的健康肌膚光芒。

BOBBI BROWN CRUSHED OIL-INFUSED GLOSS 唇蜜，台灣預計2月1號上市



春夏就要輕盈的唇妝，BOBBI BROWN CRUSH家族加入新成員，這款雖然是唇蜜，但絕對不黏嘴，讓女孩可以安心塗抹，薄唇使用可以輕鬆能營造Q彈澎潤感，12個色調都是可親色，女孩可以隨心所欲擦上看中的色調。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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