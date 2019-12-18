2020年台北101跨年煙火秀影片曝光　台灣石虎、黑熊做開場

▲台北101今公佈2020跨年煙火影片。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時間已經正式進入12月底，過了耶誕節就迎來跨年重頭戲，每年都是跨年盛事的台北101煙火，今（12／18）官方也公布正式影片，今年主題為「希望之光・台灣」，以生活美學、人文藝術、時尚創意為主題，煙火主秀長度300秒與去年相同，且今年新增煙火效果，在一發煙火中呈現3種顏色，為台灣首創。

2018年台北101首度引進T-Pad巨型螢幕、在煙火施放空檔補足眼球，亮麗呈現大獲好評，今年除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，煙火施放時間也保持去年長度360秒，14萬顆燈光秀與1.6萬支煙火齊發的規格。

煙火動畫包括4個章節、共6個段落，由友善動物揭開序曲，包括石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭等各種台灣珍貴保育類動物，都在2020年的第一刻現身，帶領著每位觀眾一起出發，旅程中分別經歷「希望」、「自然」、「前進」、「未來」四大章節，最後以「2020 GO Taiwan！」畫下句點。

台北101表示，今年第3度將T-Pad巨型螢幕融入在跨年大秀中，今年的T-Pad採用客製化重新開模，每顆LED燈的規格都再升級，比去年更能呈現清晰的畫質，在之前對外測試中，也以詼諧輕鬆的測試文句引起話題。