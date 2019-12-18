fb ig video ETtoday search mobile

2020年台北101跨年煙火秀影片曝光　台灣石虎、黑熊做開場

> >

▲台北101今公佈2020跨年煙火影片。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時間已經正式進入12月底，過了耶誕節就迎來跨年重頭戲，每年都是跨年盛事的台北101煙火，今（12／18）官方也公布正式影片，今年主題為「希望之光・台灣」，以生活美學、人文藝術、時尚創意為主題，煙火主秀長度300秒與去年相同，且今年新增煙火效果，在一發煙火中呈現3種顏色，為台灣首創。

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）

2018年台北101首度引進T-Pad巨型螢幕、在煙火施放空檔補足眼球，亮麗呈現大獲好評，今年除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，煙火施放時間也保持去年長度360秒，14萬顆燈光秀與1.6萬支煙火齊發的規格。

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）

煙火動畫包括4個章節、共6個段落，由友善動物揭開序曲，包括石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭等各種台灣珍貴保育類動物，都在2020年的第一刻現身，帶領著每位觀眾一起出發，旅程中分別經歷「希望」、「自然」、「前進」、「未來」四大章節，最後以「2020 GO Taiwan！」畫下句點。

台北101表示，今年第3度將T-Pad巨型螢幕融入在跨年大秀中，今年的T-Pad採用客製化重新開模，每顆LED燈的規格都再升級，比去年更能呈現清晰的畫質，在之前對外測試中，也以詼諧輕鬆的測試文句引起話題。

關鍵字：

台北101, 觀景台, 跨年, 震撼票, 煙火, 跨年煙火
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥 別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個 外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝 快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑 一餐不到400大卡！小紅書瘋傳「減肥拌飯食譜」健康還能吃飽 曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效 IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面