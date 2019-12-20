8公尺超巨史努比成打卡熱點！博物館開幕讓粉絲瘋狂，聯名森永牛奶糖超Q

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@snoopymuseumtokyo、snoopy.co.jp、fashion-press.net

全新的史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）12月14日在日本東京開幕了！這是在2018年9月期間限定的六本木史努比博物館關閉之後，重新開設的展館。新地點位於「南町田GRAND BERRY PARK」，比原先的大了兩倍，展出的東西也更豐富，其中有隻全長8公尺的巨大史努比，趴睡的姿勢超可愛，將成為博物館的標誌！

東京史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）內部的展覽分為常態展和企劃展，常設展的主題是「Snoopy and the Peanuts Gang」，在這裡可以了解史努比作者查爾斯•舒茲（Charles Schulz）創作故事的歷程。裡面有老舊的照片、漫畫，還有每個角色們的介紹。

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最引人注目的巨型史努比則放置在常設的「Snoopy Room」中，寬敞的白色房間中有五隻大型史努比雕像，最大隻的就是全長達8公尺的史努比，趴睡模樣超級可愛，絕對會成為博物館拍照打卡熱點！旁邊放置的也都是造型獨特的史努比，平時非常少見，有他前期的草創的模樣和趴著滑水的姿勢，全部都超值得合影留念。

企劃展「Here come the beagle scouts!」為期六個月，會展到2020年6月28日。展出了史努比做為偵探的一系列有趣故事，還可以看到珍貴的漫畫手稿。

在 Instagram 查看這則貼文 @masumiffy 分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 上午 5:23 張貼

除了博物館的本身，紀念品商店也很值得逛，裡面賣的周邊商品超級多樣，除了一般玩偶、雜貨用品，還有聯名合作的產品。其中史努比森永牛奶糖包裝就超Q，絕對要買來紀念～

旁邊附設的咖啡廳「PEANUTS Café」裝潢同樣是滿滿的史努比，逛完來這裡用餐行程才圓滿！

整個「南町田 GRAND BERRY PARK」園區中，處處有史努比擺設可以一起拍照，逛一逛就可能隨時驚喜見到史努比～

史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）

地址：東京都町田市鶴間3-1-1

時間：10:00到20:00（最後入場時間19:30），無公休（12/31提早關門、1/1休館）

除了史努比，擁有人氣卡通角色Hello Kitty、美樂蒂的三麗鷗家族，明年1月也將在他們的彩虹樂園開設期間限定的甜點店！去樂園玩就可以看到滿滿的Hello Kitty遊樂設施、表演秀，還能去甜點店享用可愛的造型甜食，跟購入一堆新推出的紀念品～是不是該考慮假期訂機票去日本啦！

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