包・開箱／SAINT LAURENT迷你手袋容量驚人！解構奢華金Logo超欠敗

▲SAINT LAURENT迷你皮革手提袋「大勢紅」開箱給你看。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

為了迎合上班族們下班後方便跑趴的特性，越來越多手袋瞄準了中Size，遊走於迷你包款至大包之間，不僅能夠放得下隨身物品，也能輕鬆手提為時尚度加分，《ET FASHION》這回就來開箱超夯的SAINT LAURENT迷你皮革手提袋，超多配色一字排開簡直失心瘋。

▲張鈞甯在巴黎背上SAINT LAURENTCassandra手提包（中型），NT$76,350。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT Cassandra Top Handle手提包款最出彩的設計就屬搭上解構熱潮的Logo，將大家熟悉的經典「YSL」金標進行雙重疊合，於是輕巧旋轉就能打開包包，一是免去了普遍包扣的通俗感，二能藏於Logo之下別具奢華。回到Cassandra包款細節，整體輪廓相當簡潔分明，走回品牌熟悉不過的經典復古學院風，再以簡單的信封包外型加上上方的手提設計方便攜帶，在10月的巴黎時裝周上，藝人張鈞甯就曾提著它漫步巴黎街頭擺拍，搭配黑色條紋西裝外套與皮鞋，即便全身黑，Cassandra上肩也相當出色。

▲Cassandra獨特的解構Logo旋轉既可開包。（圖／品牌提供）

隨著Cassandra Top Handle的熱賣下，品牌也在今年（2019）推出了迷你款的皮革手袋，為了迎合日常使用，手感相當特別的粒面小牛皮十分防刮，更一口氣推出了基本款黑白色、正紅色、裸粉色、鱷魚壓紋等一字排開，豐富單品選擇。

▲縮小尺寸採用粒面小牛皮防刮，約NT$71,470。（圖／品牌提供）

當然，顏值不僅在外，旋轉Logo打開包包之後，內裡運用黑色與外部達到撞色衝突，不乏酒紅色內襯與黑色內襯提供選擇，尺寸縮小卻絲毫不減「能裝」的特質，貼心的雙隔層提供置物，實測下來，不僅能容納手機、錢包，還能裝得下AirPods、氣墊粉餅、唇膏等小物，滿足每天外出所需。

▲Cassandra手提包卻超能裝，手機、錢包、AirPods、氣墊粉餅、唇膏等全塞得下。（圖／記者鮑璿安攝）

最後不得不回到Cassandra的手提屬性，雖然將包包定位在「手提包」，不過運用的是皮革背帶，還貼心的在兩側設計背帶凹槽輕鬆卡位，所以哪怕上肩許久也十分柔軟。此外，迷你包雖小卻能夠簡單收納背帶，不需要像以往手提時，還要擔心長長的背帶來礙事，現在藏在包包之中一秒變身手提包，上街擺拍絲毫不累贅，也讓 CASSANDRA迷你手提包的魅力發揮到極致。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App