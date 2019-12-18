台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場

▲101觀景台2020年續推國人優惠。（圖／翻攝自台北101觀景台臉書）

記者蔡惠如／台北報導

台北101今（12／18）宣布，延續今年10月觀景台優惠政策，在2020年推出新的國人優惠，而且時間長達一整年，從2020／1／2至2020／12／30，國人持身分證件，從上午9點到下午3點可享優惠票價300元，等同原價600元的5折優惠，且以往6歲以上需購買全票，也在2020年優惠期間讓12歲以下兒童免費入場。

▲今年10月台北101觀景台推出超低優惠國人塞爆。（圖／台北101提供）

今年台北101首度在10月國慶期間推出觀景台超低優惠，原價600元的觀景台門票，上午祭出限量101元優惠價，引發民眾排隊潮，最長的隊伍可從觀景台入口一路排到2樓空橋，下午也推出300元的誠意價，延續人氣，101觀景台也在國人知名度大增。

今台北101對外宣布，在2020年將針對國人再度推出優惠活動，從2020／1／2至2020／12／30，在周一至周五的平日上午9點至下午3點，國人憑證件購票，可享300元的半價優惠，此外學齡兒童12歲以下隨同大人，有2位可免費入場，等同一個二大二小的家庭，上觀景台原價需2,400元，2020年在優惠時段僅需600元。

針對敬老與愛心票，也「升級」至快速通關，原價1200元的快速通關票，出示身分證與居留證，也能以半價300元優惠享價值1200元的快速通關服務；可至戶外的Skyline460原價3,000元，優惠時段則推2人同行3,000元促銷。

台北101總經理張振亞表示，去年觀景台人數面臨下滑，今年號召國人民眾參與，反應很好，觀景台參觀總人數也從2018年的213萬人次，到今年2019年的230萬人次，人次逆勢成長10%。