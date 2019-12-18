秦嵐、劉詩詩VALENTINO穿上身　繡球花海與甜美小雛菊對尬浪漫



▲一起來瞧瞧VALENTINO手中的頹廢浪漫風格。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

VALENTINO（范倫鐵諾）今（12／18）舉辦2020早春系列預覽，本季以「羅馬」這座充滿歷史底蘊的古城作為靈感發想，揉合古老靈魂的韻味，創作出既浪漫又華麗，但卻有帶點頹廢與萎靡這種充滿衝突感火花的設計。

▲早春以羅馬古城為靈感發想，設計上注入花園與神話元素。（圖／品牌提供）



早先大陸女星秦嵐、劉詩詩已搶先穿上這系列比浪漫，用繡球花海與小雛菊比甜。早春系列中，女人可以穿荷葉邊長裙拎著小提包，亦或者綁著頭巾搭配壓褶長裙，看似兩種完全不同的風格，卻同樣都是骨子裡極具浪漫性格的VALENTINO女人。

▲劉詩詩穿小雛菊印花洋裝、秦嵐穿裙襬有繡球花海的洋裝，哪個人在你心中更像春神代表？（圖／品牌提供）



採用浪漫兼具都會氣息的面料與設計，讓這系列的服裝能掛在女人衣櫥裡，在這個季節中隨時想要擁有度假心情時，拿出來穿上；70年代的吉普賽女郎，完美這股度假畫風，綁上超長頭巾，穿上小雛菊印花單品，那股自在、不受拘束的心情，就是本季浪妹頹廢風格的最佳代表。

▲70年代的吉普賽女郎，超長頭巾配小雛菊印花單品，那股無拘無束的自由奔放情懷，完全是早春VALENTINO的精神指標。（圖／品牌提供）



羅馬花園中的山茶花印花、繡球花，為女裝捎來春意；細紋羅緞的豐盈感面料，配上修長廓形、壓褶細節的處理，讓女人身形更加修長。

▲南韓女星潔西卡穿荷葉邊壓褶襯衫搭配百褶裙，闡釋浪漫都會風格。細紋羅緞材質為服裝帶來豐盈感，花卉印花則充滿春意。（圖／品牌提供）



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配件系列，本季推出全新馬鞍包，簡單的金屬釦環亦或者滿版V Logo印花，都能為早春浪漫度假風格畫龍點睛；Super Vee採用放大版的V Logo營造搶眼效果，點綴包款與皮帶等單品，搭配寬大的斗篷、連身裙，讓一身簡約的打扮有宛若打了聚光燈的效果。

▲（依序）Valentino Garavani黃銅金屬扣飾馬鞍包（NT$108,500）、Valentino Garavani Supervee 肩背包（NT$84,000）。（圖／品牌提供）

