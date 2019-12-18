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最萌貓奴飾品！Ms.Cat貓小姐把療癒插畫搬上耳，12種樣式超欠敗

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▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲貓小姐Ms.Cat聯名故事銀飾，讓貓奴走到哪都有主子陪伴。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

圖文作家貓小姐Ms.Cat筆下作品療癒不少粉絲，台灣飾品品牌STORY故事銀飾這回針對廣大貓奴，推出聯名貓咪飾品，一躍而上項鍊、手鍊、戒指、耳環等12款簡約優雅飾品，完美刻畫貓咪最優雅的模樣，手速跟上搶起來！

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾此次系列多達12款單品相當豐富。（圖／品牌提供）

各位鏟屎官一定都看過圖文作家貓小姐Ms.Cat筆下作品，以溫柔且幽默的畫風吸引眾多粉絲，現在STORY故事銀飾也看上高人氣，推出聯名貓咪飾品，單品包括項鍊、手鍊、戒指、耳環多達12款相當豐富。像是項錬可見貓咪三五成群，一同簇擁環繞在脖子上，同時每一隻的表情都不同，惟妙惟肖的模樣勢必讓貓奴自動掏出荷包。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲耳飾包括「美好時光」、「收編我吧」、「貓小姐的貓咪們」，NT$1,580起。（圖／品牌提供）

耳飾部分則有「美好時光」、「收編我吧」、「貓小姐的貓咪們」等系列，以兩耳不對稱的造型，注入貓咪整體的靈動感，像是「收編我吧」就以貓咪吊掛在耳垂上的模樣，完美詮釋了想賴著主人的畫面，也是彰顯垂墜感的絕美耳飾。「貓小姐的貓咪們」則運用細膩的線條，勾勒貓咪的可愛臉龐，再搭配色彩填滿插畫，讓耳上的小細節完美呈現，絕對是小清新粉絲們必敗款式。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

貓小姐Ms.Cat專屬束口袋只送不賣。（圖／品牌提供）

此外，也提供只送不賣的貓小姐Ms.Cat專屬束口袋，出門遠行都能將「貓小姐Ms.Cat聯名純銀飾品」帶在身邊，讓鏟屎官們好好收藏一波，目前商品已經開賣，貓奴們千萬別錯過了。

▲Hannah Jewelry。（圖／品牌提供）

▲台灣飾品Hannah Jewelry小資族輕鬆入手。（圖／品牌提供）

►小資族必買台灣飾品！高質感「奧黛麗赫本項錬」純白珍珠美翻天

與此同時，台灣飾品品牌Hannah Jewelry19秋冬系列以自由浮華的美國20年代為時空背景，題材囊括電影The Great Gatsby 《大亨小傳》、傳奇女神奧黛麗赫本，鍍金素材飾以生動線條，讓小資族也能輕鬆入手絕美飾品。

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關鍵字：

貓咪, 貓奴, 鏟屎官, STORY, 故事銀飾, 飾品, 貓小姐Ms.Cat, 插畫
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