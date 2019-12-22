Adidas又有全新寶可夢聯名？經典小白鞋印上像素皮卡丘，復古又可愛

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@US_11

《精靈寶可夢》人氣居高不下，只要推出聯名商品，幾乎就是熱銷保證。先前曾和寶可夢合作推出聯名系列的運動品牌Adidas，似乎又要再次和寶可夢聯手了！從推特爆料的照片中可以看到，全新的寶可夢鞋款是經典的Adidas Advantage白鞋，上面居然印了8-bit像素化的皮卡丘圖案，復古又可愛！

Adidas先前就和寶可夢合作過，推出皮卡丘與傑尼龜刺繡鞋款，還有衣服、背包等其他系列。而這次在twitter帳號@US_11上爆料的全新鞋款，是設計簡潔的Adidas Advantage經典款，招牌三條線由小氣孔排列而成，全白皮革鞋面上則印上了8-bit像素化的皮卡丘圖案。

8-bit像素化風格的圖案，讓人回想起早期的寶可夢電動遊戲。一格格拼湊出來的鋸齒圖案很有復古懷舊的感覺，雖然簡略卻還是非常可愛！

在 Instagram 查看這則貼文 @miguelem1ch 分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 31 日 上午 10:12 張貼

鞋面上只有一隻大的皮卡丘，但內裡可以看到印了滿滿不同的寶可夢角色。目前這個鞋款還沒有相關的販售資訊，寶可夢迷想要的話，記得留意後續追蹤。

不只鞋子和寶可夢合作，購物平台Browns先前也和藝術家Dan Life推出鑲滿Swarovski水晶的寶可夢項鍊。款式非常多樣，有皮卡丘、魔牆人偶、胖丁、噴火龍…等多個角色，奢華的鑽佈滿整個項鍊，閃閃發亮很引人注目，做工也非常精細。目前在Browns網站上有販售其中一款，售價是558美元。

在 Instagram 查看這則貼文 Dan Life（@thedanlife）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 25 日 上午 8:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Dan Life（@thedanlife）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 上午 7:55 張貼

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