2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

哪個星座進入2020愛情運勢開始飆升，而又有哪個星座在關係中將進入重大考驗，或是談了一場令人跌破眼鏡的戀情呢？稱為幸運之神的木星進入摩羯座，又會帶給每個星座的愛情好運或考驗，快來看看吧！

妳可以參考自己的金星、太陽和上升，而月亮代表了內在隱藏需花時間才能展現出來的情感面向，因此也可列入參考。

牡羊座：事業運勢飆升學習如何在愛情之間平衡

牡羊座在2019的愛情運勢相當不錯，許多人終結單身，或是戀情開始進入穩定的狀態，進入2020年，牡羊的事業運開始有許多的機會，過去的努力開始收成，這讓牡羊的事業心大漲，渴望自己可以在專屬的領域中找到方向或讓事業的發展提升，因此許多重心都放在了工作上，停不下來的牡羊，也因此容易忽略愛情關係和生活品質需用心經營。

而事業運的上升為何考驗牡羊？是因為工作上的成就一直是牡羊用來證明自己能力的一種習慣方式，她們沉浸在忙碌的喜悅感之中，當過於投入時，精力都在工作上消耗，面對關係時就容易變得熱情消退，很建議牡羊在2020年，需懂得如何把伴侶也納入自己生命的責任之一，當面對任何事也願意考量到對方時，那麼妳在面對另一個生命領域的成熟度也會提升，單身的牡羊也是如此，容易因為太開心的工作，面對機會出現卻容易錯失。

金牛座：旅行增加單身金牛桃花運勢

自從2018、2019天王星進入金牛之後，打破了金牛座原有慣性和生活模式，對許多喜歡穩定生活的金牛來說，是非常不適應的，在2020這一年，許多金牛能夠享受願意改變所帶來的收穫，許多行星落入同為土象的摩羯，加持了金牛座，但在伴侶關係上金牛座是需要下工夫的，對金牛來說相處進入較大的磨合期，當妳願意改變自己原本所堅持的，關係進入不同的深度。

單身的金牛座在新的一年，旅遊或是因為進修興趣而遇見桃花的運勢攀升，藉由這些愉快旅行和學習的過程，金牛座有個機會展開不同的交友領域，但妳的心態遇保持在敞開的狀態時，很容易在2020能遇見志同道合的對象，但也要留意，是否自己依然過於堅持己見，而容易破壞這一年的好桃花運勢。

雙子座：單身桃花魅力大開，年底愛情運勢更佳

雙子座從2020的4月到8月上旬，桃花運勢、人際魅力將大幅攀升，有機會認識各方面條件很不錯的對象，而喜歡新鮮感並充滿好奇心的雙子，能交到許多不同類型的朋友，因此感到好玩開心，單身雙子的桃花運勢提升，但要確定心中的感覺需要一些時間，在年底時雙子的桃花運勢更好，讓一些還未確立自己心中感受的雙子，漸漸穩定下來，釐清心中的想法。

有伴侶的雙子在這一年對於生活中有許多期許，對於生活品質的提升，或是關係上如何換位思考，有許多的機會學習，這都會成為雙子今年努力的重點，2020年對雙子來說是家運不錯的一年，當放下對於伴侶的一些無力感，或是過於主觀的觀點時，妳將以同理心去了解彼此的不同點，溝通品質將有個機會提升，而慢慢建立對於共同的家的共識。

巨蟹座：貴人運在夫妻宮，讓伴侶關係加分許多

在2019年巨蟹座的感情運勢其實不錯，雖然這過程中，陷入許多茫然尋找自己方向的矛盾，或是克服內在一些認為困難的部分，但也因此提升不少，而在2019年底因幸運之神木星，開始進入巨蟹座的夫妻宮，維持一整年的幸福，讓巨蟹座與伴侶間的關係，會愈來愈緊密親近，當遇到一些生命中的挫折，伴侶也會成為自己的貴人，陪伴與協助巨蟹度過。

單身的巨蟹座很有可能在2020會有一些壓力，可能來自於身邊的親朋好友的催促，想要巨蟹快點找個對象，但此時的巨蟹也會希望自己有所進展，但因為巨蟹下半年度呈現較忙碌的狀態，因此桃花的運勢很有可能轉為工作上的合作關係，在去年的夥伴關係中讓巨蟹較為緊繃，進入2020年這樣的夥伴合作關係，會漸漸成為良師益友、互相學習的角色，讓巨蟹從這樣的壓力中開始有機會喘口氣，在看待許多事情有開朗許多。

獅子座：單身獅子陷入不明的曖昧，出現許多無力感

獅子座在2019的愛情運勢也非常的不錯，經歷了開心的伴侶關係，甚至有的獅子邁入婚姻之中，在2020獅子的工作將會有大幅的調整，會開始進入事業重整的一年，但也因為這會耗費獅子許多的時間和精神，在關係中變得更需要伴侶來支持自己，雖然工作上有許多貴人相助，但獅子在愛情中，卻出現許多無力感，渴望自己被了解，但卻忽略了兩人互相經歷考驗所需要的耐心。

單身的獅子開始出現一些不明朗的關係，很有可能是出現吸引力很強的人，卻總是維持一種曖昧不明，但無法正式交往的狀況，又或是突然出現主管級的人物對妳表露心意，但自己卻不知如何處理這樣尷尬局面，而陷入不安煩躁中，此時的妳更需要懂得定下心來，多花些時間才能釐清自己是欣賞崇拜，還是真正有喜歡對方。

處女座：桃花運勢飆升，有機會成家立業

處女座在過去一年，對於愛情有過多的期待，希望對方可以成為自己所要的樣貌，但在這樣的過程中，出現了許多分歧和冷戰，有的處女座意識到自己對於愛有許多的標準和框架，在年底漸漸放下這些阻礙關係進展的觀點，並重新學習，在2020年當妳懂得自我調整，與伴侶之間的關係開始愈來愈親密，開始感受到許多心靈上的契合，並發現對方身上有許多讓妳欣賞之處。

單身的處女座這一年桃花運勢有很高的機率終結單身，很有可能妳遇見了格外感到契合的對象，或是原本就是朋友而漸漸的一起走入伴侶關係，甚至有的處女座在這一年會經歷結婚生子、成家立業的一年，整體的感情運勢極好，而處女座在這一年也提升了許多自信，面對曾經的關係，開始漸漸釋懷，懂得用幽默感來看待，這樣的心境，也代表了妳放下過去，迎接新的未來。

天秤座：經歷較大的磨合期，因壓力而變得成熟

2020年是天秤座較為感到有壓力的一年，但在年中前後，會有好的改變調整，而這樣的壓力是來自於家庭與感情中，因為某些事件的發生，意識到需要成長與要懂得承擔的部分而開始的，在這過程中，天秤座開始思考著如何讓自己可以成熟面對感情，不能只是沉浸在感覺良好的部分，也要懂得深度的溝通，和看見所謂的磨合，是建立在接納與尊重彼此的不同點開始。

單身的天秤在4-8月之間，很有機會遇見心動的對象，這樣的對象很有可能跟之前喜歡的類型完全不同，或者在突然間陷入熱戀而終結單身，而在2020如有新戀情的天秤，也會經歷較大的磨合期，在相處上容易出現壓力而感到氣餒，當這樣時天秤座需懂得調整，因為這些情形在年底時會漸漸緩和，依然單身的天秤，面對愛情有點像在洗三溫暖，似乎出現不錯的對象，但也有可能過幾個月之後消失，也因為這樣讓自己看見原本懶惰的部分，而開始加強。

天蠍座：尊重與信任是最好的方式

天蠍在2020年會有許多的機會，認識到不同的人和看見原本生活以外的部分，朋友圈將開始擴展，因此也容易結交一些不同領域的專業人士，透過新的人事物改變天蠍座的待人處事，打開了原本某些狹隘的生活觀，天蠍在這一年與伴侶因為有一些新的改變出現，和需要彼此空間的感受增強，更要學習信任和尊重，當有需要面對和溝通時，記得別用疏離來面對正在發生的轉變，那麼關係將會變得更為堅定。

單身的天蠍很有可能透過朋友的關係，或是因為出差、旅行等等的機會，而遇到不錯的對象，但如果這個人的距離太過遙遠，對於不太喜歡遠距離戀愛的天蠍，若要真的交往可能會蠻慎重思考之後，才能下定決心，而有的天蠍在年中前後或年底時會與家人之間，想要保持一點距離，才能擁有彼此舒適的生活空間。

射手座：重拾自我價值，面對金錢關係也讓愛情更為踏實

雖然在2019年幸運之星眷顧了射手一整年，但對射手而言卻經歷了許多內心的轉折和生命重大的考驗，但也因為生命去經驗了這些過程，而開始懂得什麼是珍惜，這也是木星帶給射手一整年的禮物，在2020年射手進入了穩扎穩打的一年，當妳越懂得堅持不放棄，遇到任何困難都願意耐心以對，伴侶關係也開始用一種堅定穩固的方式前進，而最重要的是從妳如何面對與金錢的關係，和內在自我價質的提升開始。

當射手開始在新的一年愈是重視金錢的運用所帶來的價值，關係也會愈踏實，這代表著射手從飛在空中急著達成目標，願意重回地球開始穩扎穩打，一步步實現自己心中要所要，那麼這樣的穩定，也會在相處上培養許多深度的默契，而單身的射手很有可能因為工作的關係，而遇到心儀的對象，或是崇拜某個領域的專業人士，但要真的終結單身，就要多加努力喔。

摩羯座：遇見心靈契合伴侶，正緣運超旺

單身的摩羯座正緣桃花極旺，遇見想要結婚生子的對象機率飆高，在之前摩羯座經歷了許多改變，重新調整，又一次次的揭露心中的不安，面對內心和現實生活中型態的重整，成長了不少，而新的一年，摩羯將以一步一腳印，踏實的實踐和規劃來經營感情，而摩羯的事業運也開始上揚，這更讓摩羯渴望有個自己的家。

2020年也代表著這是摩羯座準備要安定下來的一年，而在2020的下半年度，雖然會在經歷一次不一樣的改變和調整，但對摩羯的愛情關係來說，卻能讓自己勇於活出自己所要的生活，兩人有許多的機會建立共識，和學習如何看見伴侶真正要的是什麼，在這過程中，也會對於自己未來的方向，愈來愈是清晰，雖然這些讓摩羯感到壓力，但也有個機會，讓摩羯成為心目中的那個自己。

水瓶座：一見鍾情機率高，不小心就閃婚

在2019年水瓶座的愛情與伴侶的相處上，容易為一些小事爭執，或是陷入不溝通的冷戰之中，在2020年開始漸漸回溫，由其在4-8月之間，兩人的相處和諧許多，開始有許多內心的交流，學習如何說出心底層的話語，讓彼此的感情親密融洽，年底時關係更是緊密良好，而在8月中之後，雖然關係中會有較多需要調整的部分，但也因為兩人的心更堅定，而共同面對所有的過程。

單身的水瓶座在2020年的年中前後，和年底愛情運勢非常不錯，可能透過身心靈上的進修、過去已認識的朋友關係，而有機會認識到不錯的對象，有時這樣的運勢一出現，會突然陷入猛烈的熱戀之中，或是突然閃婚，就算沒進入婚姻關係，愛戀溫度也不斷的上升。

雙魚座：在團體中綻放人際魅力

雙魚座在2020年在人群團體中，單身的雙魚開始綻放自己的魅力，妳經歷2019年一段時間較重的茫然和無力感，漸漸找回屬於自己的特色，而新的一年，妳將有機會在人群中大放光采，而這也容易吸引到對妳感到欣賞崇拜的對象，而也很有可能因為在這樣的團體之中，遇見彼此心動的對象。

已有伴侶的雙魚座，較需要留意突然出現讓妳感到有莫名吸引力的人，而這樣的關係著實讓妳困擾一段時間，但因為夫妻宮這一年的運勢也很好，因此這樣的糾結會因為伴侶關係漸漸提升，而懂得放下，在與家人相處時，在年中前後關係會更融洽，很適合一起聚餐聯絡感情，這都讓雙魚的生活充滿了動力。

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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