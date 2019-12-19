《82年生的金智英》讓女人揪心的8大無奈金句：「生個孩子又不會改變什麼」

《82年生的金智英》這部由最佳螢幕情侶孔劉和鄭有美，兩人聯手領銜主演．再次看到兩人繼《屍速列車》、《熔爐》後再次合作，固然令人驚喜，但《82年生的金智英》這部電影，卻讓人完全忘了強大的卡司，只想為這細膩的故事默默的流下揪心的眼淚．

《82年生的金智英》在台灣上映的首周就創下佳績，在南韓的票房更是力壓多部好萊塢強片，被受封為身為人都該看的電影．很多人好奇《82年生的金智英》到底是多厲害，能獲得那麼廣大的迴響及反應，但就是那麼「平淡無奇」卻一語到破的故事，才能那麼戳中人心．

《82年生的金智英》這部電影是由小說改編，當初宣布電影開拍，及男女主角時，孔劉和鄭有美的社群更是湧入大量的攻擊性留言，直指這部電影的根本就是醜化男性！

但《82年生的金智英》真的是醜化男性嗎？但其實恰恰相反，這部電影在敘述的，是活在韓國男人和社會的框架下，女人的自我、女人的身分，全都會一一的現實吞沒，直到妳記不得自己是誰．

《82年生的金智英》電影劇情大綱

電影劇情描述金智英（鄭有美 飾）一個極度平凡的30歲韓國女生，出生在保守的公務員家庭，在父母的催婚下嫁給了代賢（孔劉 飾） ，之後在丈夫的要求下懷孕，被迫放下工作，在家當個家庭主婦．

然而這樣的情況讓金智英感到無奈無助，甚至開始精神出現了狀況，而在丈夫發現後，帶她去尋求精神科醫生協助....

●「當一個女人沒有自己、沒有夢想，就算老公再有錢，小孩再聽話，妳也不會容光煥發」





也許妳在看完《82年生的金智英》的劇情簡介或是電影預告後，不會那麼有感，但是想想妳的媽媽、想想妳的奶奶或外婆，妳會忍不住悲從中來！

就連在這個幸福的時代，妳都還是會被一些「女人不該....」的話語給框架住，難道妳不能想像身在金智英時代的女性，她們的生活有多難捱？以下整理《82年生的金智英》的電影金句獻給所有的女人...

●「人都是這樣各退一步生活的」





金智英為了婚姻為了小孩，放棄許多事，但卻換來一句「人都是這樣各退一步生活的」，但身為女人從來都不只有退一步，根本就是有一種打回原形、從頭開始的滋味．

然後妳發現金智英為了婚姻放棄了那麼多，到頭來到底得到了什麼？為什麼婚姻要讓一個女人變的那麼壓抑、懦弱，但男人卻彷彿確認為這一點都沒什麼．

●「有時候我會感覺幸福，但有時候又覺得自己被困住了」





《82年生的金智英》的電影預告一開頭，金智英便說：「我有時很幸福，有時又覺得莫名鬱悶！」來帶出女性在婚姻裡的悲哀和弱勢的角度，雖然幸福，但這樣的幸福卻會把人困住，哪裡都別想去．

好像在婚姻裡追求自我，是一件很奢侈的事，因為女人為了這個家庭放棄了太多太多，結了婚就該以老公小孩為主，但卻沒有人真正的在乎金智英這個人，這就是為什麼金智英才會生出那麼多人格角色跟自己對話．

●「生個孩子又不會改變什麼。」





當代賢對著金智英說出：「生個孩子又不會改變什麼。」真的是會讓人隔著電影銀幕握緊拳頭，對男人來說生孩子當然不會有任何改變，尤其是韓國男人．

哈嘍！因為改變的是女人啊，而且是女人的人生，撇開孕期和分娩的痛苦不說，男人永遠不懂帶孩子、教小孩有多累多辛苦，如果可以女人寧願出去上班啊．

●「你只看到我十分鐘，憑什麼評論我？」





金智英某次帶小孩出門喝杯咖啡，卻因為不小心打翻咖啡時，被路人諷刺是「媽蟲」，讓隱忍已久的金智英終於忍不住爆發說：「我也評論一下你這個人如何？為何你要費心地傷害別人 ？」

這個社會讓女人過得很壓抑的一點就是，它總是對女人的形容有諸多歧視，不管是從以前還是現在，好像女人沒出去上班，只要花著丈夫「努力工作」賺的錢養小孩，就彷彿我們一點都不累好輕鬆？！

●「你知道最讓我難過的是什麼嗎？醫生反問我，飯是電子鍋煮的，衣服是洗衣機洗的，為什麼我的手腕會痛？」





金智英因家務和帶小孩勞累，手腕疼痛而去看醫生，沒想到醫生卻對金智英說：「飯是電子鍋煮的，衣服是洗衣機洗的，為什麼我的手腕會痛？」讓金智英感到非常的憤怒，又同時覺得很悲哀．

到底為什麼身為男性，都會對女人本身有一種誤解，就是他們自己做的事才是難事、重要的事？我們女人做的都是不值得一提的小事？當這個社會的男人對女人完全沒有同理心時，真的會感到很可悲．

●「我為了要說故事給小孩聽，我修了戲劇」





金智英在和同是媽媽友人聊天時，聽到對方媽媽說：「我讀國立大學數學系就是要為了教小孩九九乘法表」、「我修了戲劇系，就是要說故事和表演給小孩看...」，就是這一幕真的會讓妳的心遭受一擊重擊．

原來女人有了小孩後，就再也沒有自己了，原來我的媽媽是這樣拋開了自己的夢想跟專業，只能把才華實現在家庭裡的....

●「不要靜靜地待著，無論如何都要辦到才行」





金智英的爸爸就是一般的韓國大男人，習慣性支配女兒的人生，要金智英快點嫁人，但她媽媽聽了非常生氣，對金智英說：「不要靜靜地待著，無論如何都要辦到才行。」不要有顧忌去做自己想做的事．

就是這句話，讓許多人流下了眼淚，因為媽媽這樣一路憋屈的走了過來，所以不希望女兒也跟自己一樣，因此才態度硬起來對金智英說做妳想做的事吧...

看完《82年生的金智英》這部電影，只想說這個社會請對女人溫柔一點吧，女人從來就不應該被婚姻孩子甚至男人所絆住，只有當女人找到自我，好好寵愛自己的時後，這周圍的一切才會變的美好～

文／柯夢波丹 圖／車庫娛樂

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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