fb ig video ETtoday search mobile

1顆賣你35元！日本推「醬油珍珠」御飯糰　網友咬一口：太詭異

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@gambalzoy、@nagi0909yura

珍珠在日本造成風潮已經不是新鮮事，但傳到國外之後，好像越變越奇怪。現在日本居然推出了一款醬油珍珠御飯糰，在推特上面引起討論！原本應該是甜的食物居然變成鹹的，吃起來究竟是什麼味道，實在令人難以想像，但這詭異的組合也吸引了很多想嘗鮮的人來挑戰。

▲醬油珍珠御飯糰。（圖／翻攝自twitter@gambalzoy）

這款醬油珍珠御飯糰是在日本的AEON賣場裡販售，外層就是一般的海苔包白飯，裡面的珍珠是用木薯製成。根據吃過的網友表示，裡面的醬油味雖然正常，但珍珠卻很詭異，口感一點都不Q，硬度反而跟白米差不多，實在很難理解為何要把珍珠放進去，基本上吃過一次就不會想再買了。

▲醬油珍珠御飯糰。（圖／翻攝自twitter@gambalzoy）

▲醬油珍珠御飯糰。（圖／翻攝自twitter@gambalzoy）

雖然大部分都是負面評價，但有人則認為，這個飯糰或許是想要仿造醬油加鮭魚卵的感覺，如果撇開對珍珠先入為主的觀念，或許就不會覺得這麼違和了。喜歡嘗試搞怪暗黑料理的人，還是可以買來吃看看～

不只日本把珍珠做成奇怪的料理，美國的一家珍珠奶茶店Teabo Café，也不好好安份的喝珍奶，居然把一堆珍珠加到薯條上面！視覺上就已經很衝擊，實在難以想像甜甜的珍珠配上鹹鹹的薯條，吃起來會是什麼味道？雖然每次看到都很驚嚇，但還是不得不佩服外國人的創意，撇開對食物的既定觀念，或許特殊的搭配，也會意外的美味～

 ►更多好吃零食在這

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

珍珠, 御飯糰, 日本, 食物
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照

拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照

女友的聖誕禮物這兒挑！Diptyque藝術蠟燭、雪花秀花釉盒　絕美包裝先加分

女友的聖誕禮物這兒挑！Diptyque藝術蠟燭、雪花秀花釉盒　絕美包裝先加分

馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增

馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價 2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚 1顆賣你35元！日本推「醬油珍珠」御飯糰　網友咬一口：太詭異 網搜最強「8款燃脂組合」　巧克力＋香蕉竟然上榜！ 小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽 「凍齡女神」妮可基嫚突然變老！網：飄阿嬤味　妝髮兩大問題超慘 鄭有美一直維持43公斤　私下最愛TANZPLAY運動，能消耗超多熱量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面