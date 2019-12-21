1顆賣你35元！日本推「醬油珍珠」御飯糰　網友咬一口：太詭異

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@gambalzoy、@nagi0909yura

珍珠在日本造成風潮已經不是新鮮事，但傳到國外之後，好像越變越奇怪。現在日本居然推出了一款醬油珍珠御飯糰，在推特上面引起討論！原本應該是甜的食物居然變成鹹的，吃起來究竟是什麼味道，實在令人難以想像，但這詭異的組合也吸引了很多想嘗鮮的人來挑戰。

這款醬油珍珠御飯糰是在日本的AEON賣場裡販售，外層就是一般的海苔包白飯，裡面的珍珠是用木薯製成。根據吃過的網友表示，裡面的醬油味雖然正常，但珍珠卻很詭異，口感一點都不Q，硬度反而跟白米差不多，實在很難理解為何要把珍珠放進去，基本上吃過一次就不會想再買了。

雖然大部分都是負面評價，但有人則認為，這個飯糰或許是想要仿造醬油加鮭魚卵的感覺，如果撇開對珍珠先入為主的觀念，或許就不會覺得這麼違和了。喜歡嘗試搞怪暗黑料理的人，還是可以買來吃看看～

不只日本把珍珠做成奇怪的料理，美國的一家珍珠奶茶店Teabo Café，也不好好安份的喝珍奶，居然把一堆珍珠加到薯條上面！視覺上就已經很衝擊，實在難以想像甜甜的珍珠配上鹹鹹的薯條，吃起來會是什麼味道？雖然每次看到都很驚嚇，但還是不得不佩服外國人的創意，撇開對食物的既定觀念，或許特殊的搭配，也會意外的美味～

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在 Instagram 查看這則貼文 Teabo Café（@teabocafe）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 1 日 上午 11:57 張貼

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