快到《三井OUTLET》過聖誕！進入企鵝家族的極地世界、美照就到閃耀冰川隧道拍

準備迎接聖誕節，今年MITSUI OUTLET PARK，在林口三井OUTLET和台中三井OUTLET分別打造與眾不同的聖誕風情，同步展開雪樹銀花、璀璨華麗的聖誕主題燈飾！

台中港三井OUTLET 聖誕裝飾

MITSUI OUTLET PARK台中港，即日起至2020年1月6日將要迎接首次聖誕節的到來，今年將以「寶石耶誕」為主題，打造超繽紛聖誕氛圍！

這次的「寶石耶誕」主題，包含有5米高的寶石造型聖誕樹、浪漫燈海、裝置藝術等，保證每天晚上都美得讓人目光離不開！

地心探險趣

在神秘、華麗、優雅的氛圍中，耶誕老公公搭著雪橇，來到台中港寶石礦坑，沿路在魔幻絢麗的洞穴裡探險，裡面神秘的寶藏等著我們去挖掘。

■地點：南一口

璀璨耶誕樹

鑽石為概念打造的全台唯一，耶誕樹為本次耶誕節重要地標，採用多層次的切割立面散發出耀眼光芒，為最新耶誕打卡點。

■地點：南二口

閃耀光廊道

滿滿星星燈，伴隨光環境的營造，彷彿從地心洞穴，遠眺滿天星斗，奇幻的視覺饗宴，爛漫無比。

■地點：南三口

發現光寶石

LED與金屬設計的創意作品，簡潔的線條解構，創造出光彩奪目的燈光效果就好像顆大大寶石等著讓妳隨時帶回去。

■地點：南三口

林口三井OUTLET 聖誕裝飾





結合可愛調皮的企鵝家族PINGU，MITSUI OUTLET PARK 林口今年將重現PINGU的冰極世界，無論是雪屋、雪景、8米高雪花聖誕樹，或是6米高超大型PINGU，讓妳在享受購物同時也能跟PINGU一起感受冰極世界！

即日起至2020年2月9日，搶先登場的是冰極世界閃耀燈飾與聖誕樹，融合極地世界的冰洞、冰川、冰牆等極地景色，將館內冰雪氛圍串連在一起。從西口噴水池搭建出的冰洞隧道開始，雪花飄灑在灌木叢上，一來到林口三井OUTLET就像是進入冰極世界。

冰耀星牆

層層堆疊成的冰牆，些許融冰下劃出的冰道與冰柱，點點水色閃耀如同流星。在充滿流光的世界中，坐在冰柱底下享受冰極世界的寧靜平和。

■地點：東口

奇幻冰洞冒險

冰極世界降雪林口，雪花飄灑在灌木叢上，椰子樹跟水柱構築出一道冰洞隧道。一起進入PINGU的嬉戲世界，所有奇幻旅程就在穿過隧道之後開始！

■地點：西口

閃耀冰極聖誕樹

由藍色雪花跟暖黃星光堆疊而成，高8米的聖誕樹矗立中央廣場，並且首次搭配冰極樂園主題，將樹體改為白色，打造出有別於傳統聖誕樹全新風格。

■地點：中央廣場

每日還會有大小朋友最喜歡的限時泡泡秀！每天16:00至21:00，每半小時各施放一次。

閃耀冰川隧道

猶如時間凝滯的冰川，切劃出一條長長的隧道。循著光芒的方向，一起走入歡樂的冰極世界！

■地點：北口

璀璨冰河長廊

寒冰結晶構成閃亮的長廊，碎鑽般的星星散落牆面。沿著長廊散步，體驗倘佯在銀河的璀璨！

■地點：室外區長廊

文／柯夢波丹 圖／MITSUI OUTLET PARK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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