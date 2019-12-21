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2020韓妞將流行「fluffy燙」！針對臉型挑選長度，復古捲真的很浪漫

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隨著時序邁入2019的最後一個月，韓國的髮型趨勢也開始轉變～而2020年其中一個髮型趨勢就是「fluffy燙」！這款捲髮有點像復古捲，但是在這樣捲度的基礎上更加蓬鬆有彈性，使得整體髮型看起來帶有浪漫復古感！以下就以不同長度的「fluffy燙」作為範本，分析不同長度適合的臉型、風格！

▲韓系捲髮。（圖／美人圈）

#中短髮Ｘfluffy燙

▲韓系捲髮。（圖／美人圈）

中短髮的長度大約介於耳下3公分到及肩長度～這一款髮型基本上也不太挑臉型，不過很適合菱形臉或是顴骨比較高的女孩燙！因為中短髮的fluffy燙捲度會再高一點，就能修飾臉部邊緣、顴骨的突出，讓臉部視覺上看起來比較不那麼強勢、尖銳，多了一點溫柔感的同時，又可以維持率性氣質！

#中長髮Ｘfluffy燙

▲韓系捲髮。（圖／美人圈）

中長髮一直是最近很火紅的髮型長度，再加上fluffy燙之後，會有一種浪漫但小清新的感覺！基本上中長髮的fluffy燙不太挑臉型，是很百搭、不容易出錯的長度～如果是臉型比較短的女孩，建議留長瀏海搭配；如果想要修飾髮線，可以連瀏海也一起燙捲，不只有修飾小臉的效果，也能夠讓髮際線形狀更好看！

#長髮Ｘfluffy燙

▲韓系捲髮。（圖／美人圈）

長髮的fluffy燙非常適合下顎角比較突出、或是臉型比較短的女孩～除了fluffy燙的捲度可以修飾下顎角的弧度，讓腮幫子看起來不要這麼有稜有角之外，過肩長髮也可以幫助拉長臉型～而且長髮款的fluffy燙是所以長度中最有浪漫感的一款，所以很適合想要走溫柔風的女孩！

#短髮Ｘfluffy燙

▲韓系捲髮。（圖／美人圈）

最後就是短髮款的fluffy燙啦！這款髮型剛好介於耳下3公分的長度，不只燙起來很有個性，更有濃濃的復古感！這款的長度非常適合長臉、倒三角臉女孩～因為短髮可以縮短視覺上的臉型，加上他的長度剛好位於下頷角附近，所以也能夠修飾下巴過尖的臉型～

文／美人圈　圖／翻攝自단짝、chahongardor.com、m.blog.naver.com、twitter@cupidarchive、IG@samchic_official、@pinkage_korea、@bitsalon_official、@yoonm0、@hanjungeun__

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

捲髮, 髮型, 頭髮, 韓系
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