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楊乃文自招敢穿全套粉紅上街　全因當歌手才變低調！

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▲楊乃文力挺法國設計師品牌ISABEL MARANT台灣首店開幕，受邀擔任派對表演嘉賓。（影／記者王則絲攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國設計師品牌ISABEL MARANT登台，首間店開在微風信義，今（12／18）舉辦開幕酒會，活動上邀請楊乃文擔任表演嘉賓，她為自己搭配一身兼具浪漫與帥氣的褲裝造型。楊乃文表示：「我覺得這套跟今晚表演的歌《星星堆滿天》風格最相似，也最能代表我自己，有點小倔強、有點任性。」

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲楊乃文著早春系列帥氣褲裝現身：上衣售價（NT$25,800）、工作褲（NT$19,800）、中筒靴（NT$41,800）、腰帶（NT$33,800）、包包（NT$41800）。（圖／品牌提供）

ISABEL MARANT的設計有著純正的法式浪漫基因，與身為雙魚座的楊乃文骨子內流淌的浪漫因子不謀而合。她說：「我喜歡法國女人的風格，但居住在台北市，我怕自己一個人那樣穿會太投入，有點奇怪。」

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲楊乃文自招是當了歌手才變低調，以前可是敢穿整套粉紅色服裝上街的呢！（圖／品牌提供）

怕在路上顯得特立獨行？楊乃文表示：「也不是。其實沒當歌手前我還會全身穿粉紅走在街上，但現在就低調一點。」現在要看她在服裝上大膽嘗試，只有在MV中，或是當她出國旅行時，融入當地的風格，不過分高調，她才會這麼穿。

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ISABEL MARANT首店設計概念營造出法式酷女孩的時尚衣櫃，透過仿木紋座椅與岩石感展示台，展現簡約設計中帶點不羈的調調。早春系列以淡雅色系為主軸，融入受到拉丁藝術啟發的幾何印花，呈現浪漫風格；剪裁上則強調肩線，並加入荷葉邊等元素，營造柔美感。

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲▼ISABEL MARANT台灣首店開幕。（圖／ISABEL MARANT提供）

▲ISABEL MARANT台灣首間概念店位在微風信義2樓，26坪空間走簡約設計風格。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ISABEL MARANT, 楊乃文, 時尚穿搭, 開幕
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