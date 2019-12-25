秋冬要當溫柔小姊姊就靠「奶油栗子妝」！ 簡單6步驟，畫出軟萌無辜感

2019秋冬日韓妞非常喜歡帶有一點復古感，但又很溫柔的乾淨妝容～而最近最大勢的就是「奶油栗子妝」！除了整體偏裸棕調的妝容非常有秋冬感之外，這款妝容還有幾個重點tips不能不知道！

奶油栗子妝TIPS 1：底妝

「奶油栗子妝」本身是走顏色清淡的妝感，因此這時候底妝就很重要！要讓皮膚看起來有透感，但又不能沒有遮瑕力～建議選擇微霧光感的底妝，在冬天能讓看起來有點乾澀肌膚維持光感，但又不會亮到太浮誇而打破奶油栗子妝的復古氣質～

編輯推薦底妝＞＞

#Dior 精萃再生花蜜微導粉底 30ml，NT$3950

再生花蜜一直是Dior很有名的系列，而在今年這系列居然也推出了同款粉底液！粉底中添加了滿滿的玫瑰營養素，不只上妝即保養，完妝後更會帶有漂亮的微霧光澤～而且他雖然是保養型粉底，但是上臉後卻不黏膩，還能微微控油，混合肌就算冬天不定妝也能持妝一整天！

奶油栗子妝TIPS 2：腮紅

雖然奶油栗子妝的妝感顏色都比較清淡，但是其實清淡不代表沒有顏色！因為這款妝容追求的妝感是由內而外透出的好氣色，因此腮紅就顯得很重要～使用奶油栗色的腮紅打在蘋果肌處，讓臉頰能夠透出淡淡的紅潤感～

編輯推薦腮紅＞＞

#LUNASOL 晶巧霓光頰彩（#02 Sunset Glow）5.7g，NT$2250

這系列腮紅是LUNASOL今年推出的秋妝～而#02這一色結合了櫻花粉和蜜桃橘，不管想要溫柔妝感還是清新妝感都ok～而且這顆腮紅中帶有的細緻珠光不顯毛孔，還能增添氣色感，讓黃肌更顯白！

奶油栗子妝TIPS 3：鼻影

鼻影雖然在這個妝容中看起來不太重要，但卻很關鍵！因為奶油栗子妝追求溫柔乾淨妝感，因此修容的顏色都不會太重、太濃，所以鼻影就非常重要～用少量多次的上法上陰影，能讓鼻子看起來有立體度、增加臉部整體的3D感，也不會破壞整體妝容的乾淨度！

奶油栗子妝TIPS 4：打亮

好的打亮也是這個妝容加分的關鍵～因為只有底妝跟腮紅的話會讓臉部缺少一點暖度，因此在鼻頭、山根和顴骨處做打亮，除了能凸顯臉部立體度之外，也能增加肌膚的暖光感～

奶油栗子妝TIPS 5：眼影

眼影可以說是主宰這個妝容的色調關鍵！不過比起一般眼影多層次暈染的畫法，建議只要使用雙色眼影做漸層，這樣更能表現眼妝的輕透感！選擇霧面奶油栗色的眼影大面積畫在眼窩處，以及玫瑰金或是橘棕珠光色在眼頭處打亮即可（如圖右上）～

編輯推薦眼影＞＞

#Nars 雙色眼影（#ST PAUL DE VENCE 聖保羅）4g，NT$1250

Nars家的眼影一直都很有名，而這款杏棕配色的雙色眼影除了在美妝版上很夯，更是適合搭上奶油栗子妝容！這系列的眼影珠光非常細緻，上眼後會是很有質感的細閃～而且雙色眼影的好處就是直接幫你選好配色，讓你不用糾結要怎麼搭才好看～

奶油栗子妝TIPS 6：唇妝

最後來到唇妝！唇妝的選擇性就非常多～只要顏色符合溫柔系，屬於奶油栗色範圍內的顏色都可以使用！如果想要率性一點的妝感可以使用霧面唇彩，想要更溫柔、有嘟嘟唇感，就使用水光型唇膏！

編輯推薦唇彩產品＞＞

#I'M MEME 我愛柔霧磚土系唇膏（#003胡桃戚風土）2.3g，NT$350

我愛柔霧磚土系唇膏顧名思義就是以土色系為主，而這其中又以＃03最適合搭配奶油栗子色妝容～他是一個帶有裸色調的橘土色，不只上唇顯白，小容量也超方便攜帶！

文／美人圈 圖／翻攝自beauty美人圈、IG@_dear.rosie、@memebox_pick、@kimsmetic、@do_ob93、小紅書＠雞腿菇阿梓醬、＠shen02、＠_輸贏_、＠栗子罐頭、@一件兒t恤、＠哪吒少女、＠夏栗子、＠ChokCc、＠Carfi、＠Mistine蜜絲婷、＠yingtao_zi

【延伸閱讀】

秋冬絕美「奶茶色系」唇膏推薦！焦糖奶茶、豆沙奶茶、奶茶可可一次盤點～(beauty美人圈)



Pony親授「年輕10歲」心機妝tips！做到這三大點就能輕鬆逆齡！(beauty美人圈)



黃肌顯白唇膏推薦！用對唇膏直接白三階！加碼黃黑肌選唇膏常犯誤區～(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。



