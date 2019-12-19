楊洋戴鑽石胸針帥慘了　旋開是時計、還可變項鍊或腕錶

▲楊洋帥氣出席頒獎典禮，巧搭海瑞溫斯頓胸針與鑽錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男性該如何搭配鑽錶或珠寶，從男星們的穿搭可以學得幾招。大陸人氣男星楊洋近日在北京出席頒獎典禮，以正裝搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）Emerald 33白金鑲鑽腕錶外，最有意思是西裝外套上的鑽石胸針其實旋開也是一款時計，可以配上錶帶當腕錶、還可穿上鍊子變項鍊，一物三用。

▲楊洋戴海瑞溫斯頓印記Emerald系列33毫米18K白金鑲鑽石英錶，約780,000元。

楊洋此次所選的款式，都出自海瑞溫斯頓創辦人最鍾愛的祖母綠型切割造型Emerald系列，藍色腕錶的錶圈鑲一圈鑽，斯文優雅；西裝外套上的Emerald Signature珠寶時計，共鑲嵌302顆圓形明亮式切工鑽石，本以為僅適合做為女性的珠寶錶或項鍊錶，這回搖身一變，成為紳士的華麗胸針。

▲海瑞溫斯頓 Emerald Signature頂級珠寶時計墜鍊，亦可作為腕錶，約2,000,000元。

鑽錶與珠寶也不再侷限正式場合才能穿搭，華人珠寶品牌Qeelin推出不少融入日常又俏皮的設計，品牌之友肖戰一身休閒裝扮，便輕鬆駕馭招牌Bo Bo貓熊鍊墜或葫蘆手鍊。

▲Qeelin品牌摯友肖戰一身休閒裝扮，搭配Bo Bo貓熊珠寶吊墜。（圖／Qeelin提供）