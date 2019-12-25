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包・開箱／／VALENTINO不只鉚釘！2020獅鷲鍊帶包　神話元素超華麗

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▲對VALENTINO包款的印象，別再停留在鉚釘包了，還有更多等著妳發掘。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

VALENTINO以往的配件以鉚釘為主力，但自從創意總監Pierpaolo Piccioli獨掌設計兵符後，看得出來品牌力求革新的變化，除了服裝設計在原有的浪漫因子上注入更都會的元素外，配件上也力求突破，比方說2018年主打的V Ring，以V Logo金屬釦為主要裝飾的包款等。

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／VALENTINO提供）

▲Valentino Garavani金屬獅鷲神獸圖騰扣飾迷你鍊帶包，售價NT$50,000元。（圖／品牌提供）

2020年早春，由於設計深受羅馬古城啟發，因此有些許神話色彩，其中在古希臘傳說中出現的「獅鷲」，一種鷹頭獅身神獸成為了系列配件上的霸氣裝飾。獅鷲釦飾迷你鍊帶包就是此次開箱重點，小巧的包身有了獅鷲造型，頓時有了霸氣靈魂。

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲獅鷲金屬釦飾是這款小包最搶眼的設計細節。（圖／記者張妤瑄攝）

以外觀來說，獅鷲鍊帶包小巧，除有霸氣金屬釦飾外，其餘設計保留簡約，另為配合小巧玲瓏的尺寸，搭配金屬鍊帶更具優雅風格。外觀上無其他夾層設計，打開磁釦後，內袋設計簡約，包含3個卡片夾層與一個大夾層，對夜間出門跑趴、喝酒來說已足夠。

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲包內夾層為3個卡片夾與1個大夾層。（圖／記者張妤瑄攝）

實際上在包內放置物品，放置小皮夾會全滿，但若把信用卡拿出來放置於卡片夾層，內袋可裝手機、口紅、護唇膏等小物，空間絕對夠用。

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲放入一支手機、2支口紅的空間很OK。（圖／記者張妤瑄攝）

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搭配上，獅鷲鍊帶包搭帥氣裝扮能更有個性，配柔美風格的造型則增添華麗感。另外，除將鍊帶背上肩外，當作手拿包也是很不錯的選擇。

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／VALENTINO提供）

▲▼1月專題／VALENTINO開箱。（圖／VALENTINO提供）

▲獅鷲鍊帶小包可以充滿女人味，也能帥氣無比。另有獅鷲馬鞍包型，售價NT$85,500元（圖／品牌提供）

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VALENTINO, 范倫鐵諾, 2020早春, 開箱, 試開箱, 試・開箱, ET・Unboxing, Unboxing, ET Unboxing
fashion.net

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