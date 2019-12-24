健身靠兩張紙就行？小紅書超夯「A4紙減肥法」，瘦出美腿只需4步驟

小腹跟下半身是很多女生容易囤積脂肪的地方～不過如果覺得去健身房太麻煩，現在只要在家裡也可以輕鬆做高燃脂運動！小紅書的一位健身教練分享了自己在家裡使用「A4紙」就訓練核心、瘦身的運動～想要居家減肥的女孩就一起看下去！

#棒式

首先就是虐腹、訓練核心最有效的棒式！不過比較不一樣的是，在雙手下方墊兩張A4紙張，做出棒式的姿勢後，雙手要一直往前滑行直到極限，並且維持30秒靜止不動，這樣可以讓腹部、腿部更緊繃，訓練核心的支撐力！

#交叉提膝

這一組動作先呈現四肢撐地姿勢，並在雙腳下墊紙張，接著雙腳開始往前交互滑行，上半身需呈收腹緊繃狀態，剛開始做時可以放慢速度，熟悉後再慢慢加速～這一步每次做30秒，一天做3組～

#棒式變化

接著是棒式的變化款！一樣在雙手下墊兩張A4紙張，全身呈棒式準備姿勢，接著雙手交互向前摩擦，做出類似擦地板的動作，不過要小心控制雙手的角度跟落點，不然很有可能會支撐不住身體～這一步可以有效訓練肩關節的肌肉跟耐力，幫助消手臂贅肉！

#屈膝收腹

最後一步就是比起前幾樣動作更動態的「屈膝收腹」！首先以四肢撐地，並在雙腳下方墊兩張A4紙張，先縮腹後，以腹部的力量慢慢將後方雙腿往腹部收起～在收腿的過程中，雙腳也要慢慢併攏，每組動作需做5-10次，每天做3組。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@m_e_r_n、小紅書＠Honeymimi

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