8家限定「聖誕節甜點」出列　雪人甜甜圈、Godiva熱巧克力先來打卡

一整年最繽紛浪漫的12月終於到來，搶在聖誕節來臨前夕，每一家甜點店都各出奇招，設計出各式精緻可愛的聖誕甜點，希望能擄獲所有螞蟻人的味蕾，造型上不乏必備的聖誕帽、聖誕樹、聖誕老公公與雪人等元素，V編現在就幫大家整理出8家必吃的「聖誕甜點特輯」，今年的平安夜就和家人朋友一起吃甜食慶祝聖誕節吧！

【agnes b. Cafe】這次的聖誕限定推出多款法式甜點與禮盒，選用聖誕帽、薑餅人的印象設計而成，精緻又有過節氣氛的新品讓人看了直呼好可愛。

【agnes b. Cafe】今年首次推出的「聖誕帽蛋糕」（NT$180／單入；NT$1,400／7吋）充滿聖誕氣息，口味上以香草戚風蛋糕加入綿密的馬斯卡彭慕斯與覆盆子果餡，酸甜的莓果香氣搭配蛋糕與慕斯的濃密，清爽而不膩口。

【agnes b. Cafe】向來備受歡迎的「小熊蛋糕」（NT$180／單入；NT$1,400／7吋）今年聖誕節特別戴上聖誕帽展現歡樂氣息。口味上選用33牛奶巧克力、白巧克力、榛果巧克力等不同層次的巧克力融入法國發酵奶油中製作而成，口感綿密滑順，加上外層的海鹽，吃起來甜中帶鹹。

【but. (we love butter)】每次推出季節新品都讓人愛不釋手，這次聖誕節當然也不例外，這款「Enjoy with butter! 聖誕限定禮盒」（NT$698／10入）內有經典人氣的濃厚奶油餅乾、金鑽鳳梨與生乳酪蜂蜜海鹽3種口味。包裝上則用紅底配上白色圈圈堆疊起的聖誕樹造型，簡單又充滿過節氛圍。

【but. (we love butter)】另一款門市限定的「Make a wish! 聖誕限定禮盒」（NT$428／5入）則有經典的濃厚奶油餅乾、金鑽鳳梨、生乳酪蜂蜜海鹽、巧克力夾心外，還有這個月新上市的柴燻桂圓，這款新口味在香酥軟嫩的奶油圓餅中夾入酥脆的杏仁與耗時6天5夜柴燻而成的台灣桂圓果肉，再拌入手工焦糖醬，口感上濃郁又甜蜜。包裝上則用金色背景搭配象徵星星的不同大小顏色圓圈，希望能乘載大家的聖誕願望一起迎接新年。

【but. (we love butter)】12月全新上市的柴燻桂圓，這款新口味在香酥軟嫩的奶油圓餅中夾入酥脆的杏仁與耗時6天5夜柴燻而成的台灣桂圓果肉，再拌入手工焦糖醬，口感上濃郁又甜蜜。

【chochoco】聖誕節不只有聖誕倒數日曆，這款「敲敲聖誕盒」（NT$638）讓人也想收藏，以神秘古典的墨綠色搭配燙金禮盒，以及香檳金的蝴蝶結，光外型就非常有聖誕風。禮盒內一格一格的聖誕樹小抽屜則隱藏著6款不同造型甜點。

【chochoco】「敲敲聖誕盒」中隱藏的6款甜點分別是「雪花抹茶聖誕樹」、「流星馬林糖」、「冬季巧克力聖誕樹」、「莓果乳酪聖誕樹」、「巧克力許願池」、「酸甜驚喜檸檬蛋糕」。口味上有莓果、檸檬、抹茶、巧克力等不同風味，不同程度的酸甜搭配，讓聖誕甜點既豐富又特別。

【Godiva】聖誕倒數日曆巧克力禮盒也是粉絲們每年必收集的品項之一，洋溢童趣風格的插畫，讓24格小窗像個充滿溫馨小故事的寶庫，從12月1日開始每天打開一格，讓甜蜜的心情一直延續到聖誕夜！限量600盒，24顆裝 NT$2,400



【Godiva】經典的巧克力熱飲是許多人的心頭好，但你知道它在入冬後到聖誕節期間，會將原本覆蓋在熱巧克力表面的Godiva logo巧克力片替換成印上Q版聖誕老人巧克力片嗎？這個可愛的小巧思始於2018年，但是Godiva並沒有特別在媒體上曝光，可說是只有死忠粉才知道的隱藏版驚喜。

【Mister Donut】這次的聖誕限定甜甜圈直接設計成雪人、雪花與聖誕樹，雪人與聖誕樹造型甜甜圈是直接包裹巧克力外衣，再用繽紛的軟糖點綴，至於雪花設計則是將波堤甜甜圈裹上粉嫩的棉花糖，呈現雪地裡的浪漫氛圍。提盒也特別以「耶誕萌樂園」主題設計聖誕老公公與麋鹿的造型，吸睛度超高。

【Whittard】今年以色彩豐富的幾何圖形，結合聖誕節代表色「紅、綠、白」以及最奢華的金色和紫色，將幾何圖形完美交織在各式罐包裝上，包括外型有如聖誕吊飾的「奇幻咖啡豆巧克力」（480元），搭配金色瓶蓋更顯奢華的「聖誕奢華巧克力粉」（850元），還有「美妙三重奏組合」（980元），一次收齊奢華巧克力粉、奢華白巧克力粉及鹽味焦糖巧克力粉三種口味。

※BY SILVIA SUN, WENDY CHEN

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