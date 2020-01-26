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蕾哈娜、超模卡拉御用的明星刺青師　傳授選擇完美紋身的10個訣竅

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選擇紋身時要考慮到很多事情：從設計到位置、紋身師、顏色和大小；這些對於刺青來說都是重要的因素。那麼，你如何選出合適的紋身，能經得起時間的考驗，讓你在 50 年後仍然喜歡它呢？《Vogue》為大家請教了一個男人，他的大名掛在許多人的嘴邊，以及遍及他們的身體：紐約紋身藝術家—Bang Bang。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Bang Bang 正在撣去留有他獨特手工藝的鎖骨部位，他之所以聲名大噪，是因爲他曾在 40,000 英呎高空的私人飛機中，幫小賈斯汀 Justin Bieber 紋身；曾在蕾哈娜 Rihanna 的臀部上寫下梵文；在卡拉·迪樂芬妮 Cara Delevingne 的腳上刺上「bacon（培根）」；並在麥莉·希拉 Miley Cyrus 的腳踝上紋下「pussy（小貓）」。如果有名人想要即時的紋身設計，Bang Bang 就是他們飛奔找尋的人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2017 年，Bang Bang（又名 Keith McCurdy）連著三天幫小賈斯汀進行了長達 26 小時的紋身，這是他幫人紋身的最長時間紀錄。這位藝術家經營著兩間同名的曼哈頓紋身工作室，他告訴《Vogue》：「我曾有過好幾個顧客，皆須連著三天，每天紋身超過八小時，但是讓小賈斯汀一例特別受到關注的是，胃和肋骨是兩處最痛的紋身部位。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過，要如何使刺青經得起時間的考驗呢？「有許多變數會影響到紋身的成功與否」，Bang Bang 說道。「某些身體部位的運動量大或長時間曝曬陽光，還有皮膚的健康狀況。這些都與紋身的壽命息息相關。」

Bang Bang 親授選擇完美紋身的 10 個訣竅

1. 紋身前請考慮清楚

在考慮位置時，請使用一般常識去思考。任何容易發生變化或產生皺紋的身體部位，都會隨著時間的經過，對你的紋身產生負面影響。照顧好你的皮膚，就是在照顧你的紋身。在你的一生中，你的白血球細胞會去除你紋身中的色素，並與現存的色素對抗以消除更多——這是無法避免的。但是，我們可以控制其他變數，例如進行防曬和護膚等等。」

2. 嚴格挑選你的紋身店

「要進行紋身時，去找一個你欣賞他的作品的人，以及與對方見面並了解一下對方的個性、作業流程和偏好是非常重要的。無論你願不願意，你與紋身師的共同體驗，都會讓你永生難忘。千萬要注意，紋身的相關規範非常不足。就對身體的侵入性而言，我認為沒有其他行業能與紋身相比，但卻很少有標準化的做法、正規教育或成為紋身藝術家的合格要求。從這點來看，顧客應該要學會謹慎、挑剔和仔細選擇幫他們紋身的人。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3. 接受忠告

「顧客會花幾個月，甚至好幾年的時間，想著他們想要什麼樣的設計，並且可能會帶來其他的紋身或藝術作品做參考，想要把它們呈現在他們自己的皮膚上。有時，顧客甚至會帶來一整本樣本文件夾，指示紋身師要如何打造他們想要的紋身，但是顧客並不是專業的紋身設計師。一般來說，大多數的點子都會被廢棄，以便我們為顧客設計獨特的紋身。我喜歡顧客就給我一個主題和他們的身體。這會讓我有很多自由來製作真正獨一無二的作品。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. 採用獨特構想，流行會退燒

「十年前，名人的影響為人們紋身的出發點。如今支配著紋身業界的，則是精緻度、獨特性和精密度。我不認為紋身的趨勢會逐年發生變化，但由於現在人們可以快速分享資訊，它的變化速度會比以往更快。當中的確存在著一些模式。在 90 年代流行民族風，線條比較大膽，顏色比較明亮。進入 2000 年代初期，則變得陽剛恐怖。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5. 大膽可以帶來好運

「與尺寸大、輪廓清晰、簡潔的紋身相比，小巧、精緻、細膩、複雜的紋身會老化得比較快。但不用擔心，資深的紋身藝術大師能在幾分鐘內，讓你的紋身看起來像剛剛紋好的一樣完美。在製作紋身之前，紋身師會考慮很多老化因素。設計風格、針頭大小、紋身位置以及技術是影響紋身老化過程的一些因素。說明這些的最好方法是，想像在紙巾上使用 Sharpie 麥克筆：在 20 年、30 年或50 年後，任何進入皮膚的色素都會沉澱和擴散，就像寫在紙巾上的 Sharpie 麥克筆筆跡［一樣］。紋身越大，擴散就越不明顯。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6. 選好配色

「不同的顏料有不同的壽命。黑色墨水的含碳量最高，持久度最好。坦白說，如果你在手上刺一個黑點，那黑點會留在你手上一輩子。如果你在手臂紋上一道彩虹，每種顏色的鮮明度會以不同的速度衰退。根據我的經驗，身體在去除紅色素上的效果最顯著。」

7. 做好準備迎接疼痛

「紋身之痛並不是一種直接的痛苦，像是踢到腳趾或咬到舌頭之類的——這更像是一種耐力挑戰。紋身無法即時完成，所以更重要的是要克服心理障礙，能夠靜坐著讓某人傷害你幾個小時或幾天。這種感覺很像擦傷，而疼痛更像是在跑步時硬逼著自己一樣；你知道自己只剩下五分鐘，就硬逼著自己撐下去。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8. 自我療養

「術後護理對維持紋身來說非常重要。要保持皮膚清潔和滋潤，這是避免在癒合過程中出現斑點或開裂的關鍵，這可能會影響到癒合後的紋身成功與否。」

9. 尋求永續性產品

「有許多護理產品的成分對你或你的紋身都沒有好處。具體而言，我不喜歡以石油為基底的產品，因為石油是煉油過程的副產品，而且不是永續產品。它還會形成難以穿透的屏障，讓營養和水分無法進入皮膚。我建議的替代商品是含有乳木果油、可可脂和蜂蠟的產品，它們可以賦予必要的所需營養和水分，同時讓皮膚呼吸。」

10. 做好防曬

「如果你想讓你的紋身像剛紋好一樣美麗，防曬霜是關鍵。紫外線對顏料的影響特別大。所謂的雷射去除紋身即是使用集中的紫外線。」

※BY ELLEN BURNEY, SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

貝克漢的身體地圖－43處刺青全都蒐

微刺青款、華麗款，讓女孩著迷的60款愛心圖案刺青

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

刺青, 紋身, BangBang, VogueTaiwan
fashion.net

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