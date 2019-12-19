外賣別叫到家門口！獨居女生必知的10個自保習慣　提升居家安全

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

很多女生離鄉背井在外地唸書、工作，其中不少人都是自己一人獨居，雖然一個人住很輕鬆自在，但同時，居家安全也就變得更為重要，尤其是獨居的單身女性更該注意！把以下10個自保習慣記起來，安全意識多一些，預先防範，就能減少成為歹徒目標的可能性。

1.盡量選有管理員或密碼識別的住所



在經濟能力許可下，盡量選擇居住環境較安全的區域，最好是有保全或管理員或是門口設有密碼辨識、感應卡的大樓。

2.叫外賣時不直接叫到門口



現在外賣App很發達，隨時要填補肚子很方便，但叫外賣時記得不要直接叫到自己家口，取餐地址選大樓門口，自己下去拿。

3.在屋內或門口擺放男性用品



可在家中或門口放置男性用品，像是曬衣處掛幾件男性衣物，要記得稍微輪替，不要每次都放同一件，或在門口放一兩雙男生拖鞋等，製造家中有男性同住的表象。

4.搭電梯若有眼生的異性等他先按樓層



搭電梯如果遇上不認識的異性，又只有你們兩個人時，等他先按要去的樓層。

5.家裡準備防狼噴霧和安全門鎖



除了隨身攜帶防狼噴霧，也準備一個放置在家裡，另外大門可再加裝一道鎖，並利用頂門器、防盜鉸鏈等安全門鎖，加強門戶安全，防盜也防狼。

6.養成出門就要確實上鎖的習慣



就算只是短暫出門倒垃圾或是到家裡附近商店買東西，出門時也要確實將門鎖好，此外，睡覺前也要記得把門鎖、頂門器設置好，更能保障入睡時的安全。

7.多多認識週遭鄰居



認識一下附近的鄰居，不僅可以順道了解有沒有「危險人物」，也可以跟鄰居打好關係，平時可以互相幫忙注意住家情況，關鍵時候也或許能幫上忙。

8.有個人資訊的單據撕碎再丟



不論是網購包裹送件或是各類水電、銀行帳單，上面都會你的個人訊息和隱私，別直接整張就隨手丟進垃圾桶，最好先將資料撕碎再丟，比較安全。

9.窗戶要加裝窗簾



家中有窗戶的人最好裝上窗簾，一來更衣時可保護自己不被偷窺，二來也能避免家中擺設、情況大剌剌直接被看光，且窗簾顏色要避免選白色、粉色等太淺的顏色，以免遮蔽度太低。

10.盡量不晚歸，回家時要注意四周



深夜晚歸路上行人較少，這種時刻一定要提高危機意識，時刻注意四周情況，千萬不要再只顧著滑手機或是聽音樂，太專心於手機上失去戒心，小心被跟蹤都沒發現。

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