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蘭蔻元旦驚喜搶先曝！超時髦迷你小包「只送不賣」

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▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲蘭蔻即將在元旦祭出的贈禮好吸睛，引起熱烈詢問。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有「愛你‧愛你」諧音的2020年，宛如充滿粉紅色泡泡般幸福滿溢，蘭蔻將帶來超級新年禮回饋消費者，只要在2020年1月1日購買兩支唇膏，即可獲贈迷霧玫瑰鎖愛包，完美呼應現在正夯的超迷你小包風潮。

▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲唇膏折扣又可領贈禮，只有在1月1日當天。

只要在1月1日當天，在蘭蔻專櫃購買任兩支唇膏，即可以2,020元購得 (原價2,400元)，更限量加贈本季最受歡迎的超迷你《迷霧玫瑰鎖愛包》一只。官網 ( https://www.lancome.com.tw/ ) 則將於1月1日凌晨00:00搶先開賣。

▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／品牌提供）

▲粉色迷你小包正中少女的心。

夢幻粉色調的《迷霧玫瑰鎖愛包》，呼應本季秀場超迷你小包流行風潮，貼心設計可放入兩支蘭蔻唇膏或AirPods的尺寸，也可掛在大包外，或繫在腰間，讓時髦度開外掛。


下手唇膏前，替大家再複習一次熱賣明星色號，品牌公布年度TOP 3唇彩包含：人間最美奶茶色《絕對完美鑽石霧光唇膏#274》、小紅書霸屏胡蘿蔔色《絕對完美迷霧唇膏#196》、始祖級乾燥玫瑰色《絕對完美唇膏#264》，以上全數補貨到櫃，快和姊妹相約一起先搶先贏！

▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美唇膏，#264，1,200元。

▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美迷霧唇膏， #196，1,200元。

▲▼蘭蔻超美驚喜搶先曝！超時髦迷你小包，只送不賣 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美鑽石霧光唇膏，#274，1,200元。

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關鍵字：

唇膏, 熱賣, 迷你包, 流行, 排行榜
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